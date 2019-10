TydzienwAzji. Sąsiedzi o krok przed Polską w Uzbekistanie

Polska nie ma obecnie bezpośredniego regularnego połączenia lotniczego z Uzbekistanem, co ogranicza ruch turystyczny i biznesowy. Ten najludniejszy, przeszło 33-milionowy kraj Azji Centralnej, otwiera się mocno na inwestorów, co postanowiły wykorzystać ukraińskie firmy.











Zgodnie z zatwierdzonym w sierpniu 2019 r. w Uzbekistanie nowym prawem od 1 stycznia 2020 r. część wydatków firm z branży turystycznej czy kosztów zagranicznych czarterów do Uzbekistanu będzie kompensowana z uzbeckiego budżetu oraz Funduszu Wsparcia Turystyki przy Państwowym Komitecie ds. rozwoju turystyki.



O szansach dla polskich firm w Uzbekistanie czytaj tutaj:



Do 1 listopada 2019 r. ma być opracowany i zatwierdzony plan działań w tym zakresie. Zapewne po tym terminie zainteresowane podmioty zagraniczne będą mogły dowiedzieć się w ww. Komitecie i Funduszu, więcej o praktycznych możliwościach uzyskania kompensacji. Już teraz w samym dekrecie mowa jest o kwotach jakich można się spodziewać.



W jednym z jego załączników Warszawa znalazła się w wykazie miast zagranicznych, perspektywicznych dla przyciągnięcia narodowych i zagranicznych przewoźników lotniczych. Pełną treść aktu prawnego opublikowano na stronie Krajowej bazy danych ustawodawstwa Republiki Uzbekistanu (http://lex.uz/pdfs/4474549).



Jak informuje gazeta.uz od 5 października 2019 r., co sobotę można będzie polecieć czarterem na trasie Taszkent - Kijów - Taszkent. Wedle Agencji Informacyjnej Fergana cena biletu ma wynieść od 138 USD, loty będą prawdopodobnie realizowane przez należącą do Żahongira Mahmudova, obywatela Uzbekistanu, spółkę Charter Flights Group.Firma ta została zarejestrowana na Ukrainie we wrześniu br. Jak wynika z internetowych rejestrów osób prawnych, jej założyciel ma bogate doświadczenie w branży lotniczej na obszarze byłego Związku Radzieckiego.Narodowy przewoźnik lotniczy, znany poza krajem jako Uzbekistan Airways, na swojej oficjalnej stronie internetowej donosi, że właśnie rozpoczął sprzedaż biletów na bezpośrednie połączenie Taszkent - Monachium. Loty będą realizowane w środy i niedziele począwszy od 1 kwietnia 2020 r. Koszt biletów w obie strony w klasie ekonomicznej zaczyna się od ok. 570 USD.