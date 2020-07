TydzieńwAzji. Środkowoazjatyckie republiki zdane na łaskę Pekinu

Kazachski eksport do Państwa Środka przez pierwsze pięć miesięcy 2020 r. wzrósł o ponad 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, dając Nur-Sułtanowi tak bardzo potrzebne gospodarcze wytchnienie. Reszta środkowoazjatyckich republik niestety nie miała tyle szczęścia.

Główną przyczyną wzrostu importu LNG jest rosnąca różnica cenowa między oboma źródłami, związana z innym sposobem kalkulacji ceny w długoterminowych kontraktach na dostawy. Podczas gdy umowy na dostawy błękitnego paliwa z Turkmenistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu w ustalaniu ceny surowca odnoszą się do cen ropy naftowej nawet z sprzed 12 miesięcy (tym samym ignorując niedawne załamanie światowego rynku naftowego), długoterminowe kontrakty LNG używają zwykle wskaźników z okresu ostatnich trzech miesięcy.Tym samym ICIS szacuje, że CNPC w porównaniu z zamówieniami LNG, płaci dodatkowo 5,38 dol./mmBtu za import gazu w systemie gazociągów z Azji Centralnej. Skutek jest taki, że chociaż całkowity krajowy import gazu wzrósł jedynie o 3,7 proc. w porównaniu z majem poprzedniego roku, import LNG powiększył się o olbrzymie 21 proc..Drugim atutem Kazachstanu pozostaje rosnąca rola żywności w jego eksporcie do Chin. Dla przykładu: chociaż kraje Azji Centralnej są tradycyjnymi punktami docelowymi wysyłki kazachskiej pszenicy, w ostatnich latach Nur-Sułtan podjął agresywne działania na rzecz wejścia na rynek chiński, zwiększając eksport do Państwa Środka z 266 tys. ton w sezonie 2016/17 do 550 tys. dwa lata później.Podczas ostatniej wizyty w Pekinie we wrześniu 2019 r., prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zapowiadał potrojenie tej liczby w niedalekiej przyszłości. Według portalu Eurasianet, dzięki temu kazachscy producenci zyskali cenne doświadczenie w spełnianiu chińskich standardów w kwestii produktów żywnościowych, co daje im znaczną przewagę nad innymi graczami w regionie. Dlatego - pomimo wprowadzenia ograniczeń eksportu żywności w odpowiedzi na pandemię - kazachska sprzedaż pszenicy do Państwa Środka wzrosła z 20 tys. ton w kwietniu do prawie 40 tys. w maju.Kazachstan jest również mocno zintegrowany z Chinami, jeśli chodzi o infrastrukturę transportową. To jedyny kraj w Azji Centralnej z bezpośrednim połączeniem kolejowym z Państwem Środka.Oba państwa dzielą również jedyne transgraniczne centrum handlowe na świecie - Międzynarodowe Centrum Współpracy Przygranicznej „Chorgos" (ICBC „Khorgos"). Ten obiekt, choć zamknięty przez Nur-Sułtan od końca stycznia do początku marca w ramach restrykcji nałożonych w związku z koronawirusem, pozostał otwarty od strony chińskiej, ułatwiając bezobsługowy przewóz kazachskich towarów. Jak zauważa magazyn Forbes, z tego właśnie powodu pandemia uderzyła głównie w import chińskich produktów, który spadł o 23,5 proc. w tym czasie, podczas gdy kazachskie dostawy skurczyły się jedynie o 0,9 proc..