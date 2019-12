TydzieńwAzji. Super Infostrada z Azerbejdżanu do Kazachstanu po dnie Morza Kaspijskiego

W Aktau, kazaskim porcie nad Morzem Kaspijskim, premierzy Kazachstanu Askar Mamin i Azerbejdżanu Ali Asadow oficjalnie ogłosili rozpoczęcie realizacji nowoczesnego projektu teleinformatycznego Trans Caspian Fiber Optic (TCFO), polegającego na przeciągnięciu kabla światłowodowego po dnie Morza Kaspijskiego oraz budowie naziemnej infrastruktury przesyłowej. Inwestycja ta jest kluczową częścią większego programu, którego ma na celu stworzenie nowego, szybkiego i bezpiecznego połączenia eurazjatyckiego z Niemiec (Frankfurt) do Hongkongu. Gotowość do podłączenia do nowej magistrali wyraziły też Gruzja i Turcja.