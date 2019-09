TydzieńwAzji. Sytuacja w Hongkongu przekreśli plany powstania chińskiej Doliny Krzemowej?

Kiedy chińskie kierownictwo partyjne ogłosiło ambitny program rozwoju Obszaru Wielkiej Zatoki (GBA - Greater Bay Area), który miał zintegrować gospodarczo Hongkong, Makao oraz siedem miast w prowincji Guangdong (Kanton), nie spodziewano się jeszcze wybuchu społecznego niezadowolenia w byłej brytyjskiej kolonii. Obecnie władze w Pekinie grożą usunięciem miasta z projektu GBA, nazywanego również chińską Doliną Krzemową.

Groźby usunięcia Hongkongu z projektu GBA zapewne są kolejnym argumentem mającym przekonać hongkończyków do zakończenia protestów. Z punktu widzenia przyzwyczajonego do posłuszeństwa rządu miasto paraliżowane co tydzień przez walki demonstrantów z policją traci na wiarygodności jako partner handlowy.W ramach GBA planiści proponują stworzenie wspólnej, 70-milionowej przestrzeni gospodarczej z miast o różnych tradycjach i potencjale. Były brytyjski Hongkong, cieszący się względną autonomią prawną, liberalnym reżimem walutowym oraz rozwiniętą gospodarką finansową, siecią transportową i uczelniami na światowym poziomie, miał być jednym z filarów planu. Byłe portugalskie Makao miało przemienić się królestwa kasyn w bardziej zróżnicowany teren rozrywki i wypoczynku. Shenzhen dodałoby swoje najbardziej innowacyjne firmy, takie jak Tencent czy Huawei. Dodatkowym atutem była rozbudowana baza produkcyjna innych miast, dzięki której innowacyjne rozwiązania można byłoby od razu przekładać na jakość produktów.Obecnie władze nie rezygnują z pomysłu stworzenia GBA, która miałaby stać się jednym z technologicznych centrów świata, ale wydają się planować jej powstanie bez pierwszoplanowej roli Hongkongu. W sierpniu weszły w życie reformy regulacji w Shenzhen dotyczące finansów, opieki medycznej czy obrotu prawnego, mające przybliżyć miasto do standardów panujących w specjalnym regionie administracyjnym. Wedle obserwatorów z “South China Morning Post” rząd stara się zminimalizować rolę Hongkongu w projekcie GBA.Nie będzie to jednak proste. Autonomiczne miasto na tle pozostałych metropolii wyróżnia się kulturą prawną budującą zaufanie w obrocie handlowym, rozbudowanymi połączeniami morskimi i lotniczymi z niemal całym globem oraz klasą specjalistów ze świata finansów i ubezpieczeń. Kapitału ludzkiego Hongkongu nie da się tak łatwo zastąpić, zwłaszcza że znaczącym elementem sukcesu Kalifornii są najlepsze światowe uczelnie ściągające talenty do tamtejszej gospodarki opartej na wysokich technologiach. Takich hubów wiedzy brakuje w tym regionie Chin, a niepokój wokół Hongkongu, związany co najmniej w równym stopniu z demonstracjami tamtejszej młodzieży, co z realną możliwością siłowego zduszenia społecznego niezadowolenia przez władze, może przekonać wielu specjalistów do znalezienia spokojniejszej przystani.Plan GBA będzie zapewne kontynuowany, jednak bez trwałego ułożenia sobie przez Pekin stosunków z Hongkongiem na warunkach pozwalających miastu na korzystanie z dotychczasowych swobód, ma on dużo mniejsze szanse na stanie się obszarem najważniejszych globalnych innowacji.