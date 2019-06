TydzieńwAzji: Szansa na rozpoczęcie bezpośrednich rozmów Waszyngtonu i Teheranu?

Przebywając z wizytą w Szwajcarii, amerykański sekretarz stanu Mike Pence oficjalnie oświadczył, że Stany Zjednoczone gotowe są do podjęcia bezpośrednich rozmów z irańskimi władzami, dodając, że administracja USA nie oczekuje od Irańczyków żadnych warunków wstępnych.

Wypowiedź ta jest kolejnym sygnałem zmiany tonu Waszyngtonu wobec władz irańskich. W ostatnich tygodni prezydent Donald Trump również wielokrotnie deklarował gotowość do rozpoczęcia rozmów oraz podkreślał, że celem Amerykanów nie jest zmiana władz w Teheranie.

W ostatnich miesiącach napięcia na linii USA-Iran wzrosły do najwyższego od lat poziomu. W konsekwencji sankcji wymierzonych w irański eksport surowców naturalnych gospodarka Iranu pozostaje w głębokiej recesji. Ostatnie doniesienia można interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony może chodzić o zmianę podejścia do Iranu wywołaną piętrzącymi się trudnościami w innych częściach świata. Z drugiej strony obecna amerykańska skłonność do rozmów może być częścią tej samej strategii, która w pierwszym etapie polegała na wywarciu maksymalnej ekonomicznej presji na Teheran, by następnie łatwiej wymusić ustępstw w trakcie negocjacji.Obecnie trudno jednak wyobrazić sobie ponowne przystąpienie do rozmów o ograniczeniu irańskiego programu nuklearnego i zmianie polityki Iranu w regionie, stanowiących kość niezgody pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Wznowienie negocjacji nie cieszy się poparciem Najwyższego Przywódcy Iranu Alego Chamenei, a jego ewentualna zgoda na rozmowy prawdopodobnie wiązałaby się z koniecznością pewnych wstępnych ustępstw ze strony Amerykanów.Czytaj także: I ran deklaruje współpracę, aby ocalić umowę nuklearną