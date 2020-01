TydzieńwAzji: Szczyt 17+1 w Pekinie, czyli dlaczego polskie władze powinny tam pojechać

Na kwiecień 2020 r. przewidziany jest kolejny szczyt formatu 17+1, który odbędzie się tym razem w Pekinie. Gospodarzem będzie nie premier ChRL, a Xi Jinping, najważniejsza osoba w państwie. Mimo tego, że do wydarzenia pozostały jeszcze trzy miesiące, to planowane spotkanie już wzbudza szereg dyskusji, szczególnie w Czechach, a także w kontekście późniejszego szczytu UE-Chiny we wrześniu 2020 r.

Prochińska - a także prorosyjska - polityka węgierskich decydentów będzie powodować wiele kontrowersji w czasie przygotowań do planowanego na wrzesień szczytu UE-Chiny. Ważną rolę w wypracowywaniu wspólnego stanowiska UE odgrywają Niemcy. We wrażliwej kwestii dotyczącej budowy infrastruktury 5G, Republika Federalna nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, czy infrastrukturę 5G będą rozwijać z Huawei. Ich wybór może wpłynąć na pozostałe państwa Unii.Kolejnym wyzwaniem państw formatu 17+1, a także większości państw Unii, jest brak postępów w zmniejszaniu deficytu handlowego z Chinami. Obecnie ciągle się on powiększa, w Polsce również można zaobserwować ten trend.Jednym z fundamentalnych powodów jest silnie regulowany rynek chiński i wysokie bariery wejścia do Państwa Środka. Usługi cyfrowe w ogólności, w tym e-commerce, są w Państwie Środka zdominowane przez firmy chińskie. Z drugiej strony chińscy giganci handlu internetowego są obecni na rynkach europejskich, w tym w Polsce. Wzbudza to zrozumiałe obawy przedsiębiorców z UE z różnych branż, gdyż na chińskich platformach większość produktów i usług pochodzi z Chin.Przesyłki z Państwa Środka docierają do Europy w konkurencyjnych cenach. Omija się przy tym często podatek VAT i cła. Chińczycy są beneficjentami niskich kosztów przesyłek pocztowych, wynikających z umów międzynarodowych. Ważne dla Polski będzie pełne wykorzystanie potencjału związanego z transportem kolejowym z Państwa Środka. Ambicją jest przejście od roli kraju wyłącznie tranzytowego do oferowania coraz szerszego wachlarza usług związanych z logistyką i przeładunkiem.Czytaj także: Nowy Jedwabny Szlak przed wielkim sprawdzianem. Polska musi porządnie odrobić lekcję Unia Europejska, w obliczu konfrontacyjnej polityki Waszyngtonu, stoi przed trudnym zadaniem wypracowania wspólnej polityki wobec Chin. Dla Polski z kolei fundamentalnym zagadnieniem jest to, w jaki sposób może kreatywnie wpłynąć na toczące się w Unii dyskusje o ChRL, i jak wykorzystać format 17+1 do dyskutowania rosnącej listy problemów w stosunkach z Pekinem.Warszawa ze względu na bliskość wobec Waszyngtonu w polityce bezpieczeństwa i odczuwane zagrożenie ze Wschodu, niekoniecznie ma wiele wspólnych interesów z niektórymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, dla których współpraca z Chinami i Rosją wydaje się nieustająco ważna.Czytaj także pozostałe teksty z cyklu #TydzieńwAzji nr 52