TydzieńwAzji: Tajwan szykuje się do wyborów a Chiny oskarżone o ingerencję

Od kilku miesięcy konflikt społeczny w Hongkongu wpływa nie tylko na sytuację w samym okręgu autonomicznym i Chinach kontynentalnych, ale również wywołuje debatę o chińskich wpływach w krajach regionu.

W poprzednich wyborach w 2016 roku Demokratyczna Partia Postępowa wygrała z Kuomintangiem, zdobywając około dwóch trzecich miejsc w parlamencie. Partia założona formalnie w 1986 roku funkcjonowała wcześniej jako podziemna opozycja prodemokratyczna. Do najważniejszych postulatów partii należy podążanie drogą liberalizmu gospodarczego, a także utrzymanie niepodległości Tajwanu, co spotyka się z nieprzychylnymi reakcjami Pekinu. Prezydent Tajwanu Cai Ing-wen odrzuca zawarty w 1992 roku Konsensus mówiący o funkcjonowaniu w myśl zasady “jeden kraj, dwa systemy” i oznajmiła, że nie zgadza się z polityką jednych Chin. Sam Xi Jinping nie wyklucza przymusowego zjednoczenia, włącznie z możliwością użycia siły militarnej.Warto jednak zaznaczyć, że najważniejszym partnerem handlowym Tajwanu wciąż pozostają Chiny, odpowiadające za niemal jedną czwartą całości wymiany handlowej. Co więcej, wiele tajwańskich firm zainwestowało na rynku chińskim, wchodząc w spółki typu joint venture z lokalnymi firmami i z powodzeniem sprzedaje tam swoje technologie. Jednak jeszcze w zeszłym roku minister gospodarki Tajwanu Szen Czong-czin oznajmił, że Tajpej będzie dążyć do uniezależnienia gospodarki wyspy od Chin kontynentalnych w obliczu narastającego sporu handlowego na linii Pekin-Waszyngton. USA gwarantują niezależność wyspy na mocy amerykańskiej ustawy zobowiązującej Waszyngton do udzielenia pomocy Tajwanowi w razie zagrożenia z drugiej strony Cieśniny.Gesty wsparcia z Tajwanu dla protestujących w Hongkongu przekazywane są różnymi kanałami, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Warto zaznaczyć, że jeden z radnych z miasta położonego na południu wyspy - Kaohsiungu, właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych wsparł demonstrujących w Hongkongu swoimi postami, nawołując do zbiórki pieniędzy na sprzęt dla demonstrantów. Jego wypowiedzi spotkały się z ostrą krytyką jednego z polityków Kuomintangu.Po fiasku wprowadzenia nowego prawa ekstradycyjnego i tłumieniu protestów w Hongkongu, Pekin może się spotkać z większym oporem wobec polityki jednych Chin na terytoriach uznawanych przezeń za część Państwa Środka. Pojawiające się informacje o ingerencji w wybory na Tajwanie, a także raport o chińskich działaniach w Xinjiangu opublikowany przez "The New York Times" pokazują, że Pekin może mieć poważne problemy wizerunkowe na arenie międzynarodowej, zarówno globalnie, jak i w najbliższym sąsiedztwie.