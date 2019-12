TydzieńwAzji. TikTok, TikTok… Czas upływa, cierpliwość USA  się kończy

Amerykańska elita polityczna jest coraz bardziej nieufna wobec chińskiej elektroniki i produktów IT. Dotyczy to nie tylko infrastruktury telekomunikacyjnej, jak w przypadku Huawei, czy urządzeń mobilnych, lecz także oprogramowania. Najnowszym tego przykładem są dyskusje wokół bezpieczeństwa danych amerykańskich użytkowników aplikacji Tik Tok, należącej do chińskiej firmy ByteDance.