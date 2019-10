TydzieńwAzji: Tlą się kolejne protesty w Korei. Czy wypłynie na nich miejscowy Trump?

Po dwóch latach od demonstracji wymierzonych przeciwko ówczesnej prezydent Park Geun-hye ulice koreańskich miast na początku października znowu wypełniły tłumy. Fala protestów wybuchła w związku ze śledztwem w sprawie podejrzeń o korupcję w rodzinie bliskiego prezydentowi ministra sprawiedliwości Cho Kuk, który po sierpniowej nominacji objął stanowisko zaledwie we wrześniu tego roku. Spór wokół reformy wymiaru sprawiedliwości kojarzonej z jego nazwiskiem wyprowadził na ulicę licznych protestujących, zarówno popierających zmiany, jak i im przeciwnych.

Pierwszym skutkiem wypromowania nowej elity wymiaru sprawiedliwości mogłyby być rewizje procesów prowadzonych przez poprzedników przez prokuratorów motywowanych przez ministra oraz próby dyscyplinowania obecnych sędziów. Rodzinna afera korupcyjna z udziałem córki ministra Cho Kuka, która zapewne sfałszowała dane w celu dostania się na upragniony uniwersytet, była prawdopodobnie jedynie pretekstem do zatrzymania reform na szeroką skalę, których boją się poprzednie elity kraju.Coraz bardziej realną alternatywą dla obecnych rządów staje się rosnący w siłę Hong Jun-pyo, nazywany "koreańskim Trumpem" ze względu na styl prowadzenia kampanii politycznych. Krytykuje obecnego prezydenta Korei za kryzys sojuszu amerykańsko-koreańskiego, brak sukcesów w walce z korupcją i niewystarczającą asertywność w prowadzeniu polityki wobec czeboli. Najostrzej sprzeciwia się jednak przede wszystkim za zbliżeniu z Koreą Północną, które jego zdaniem nie przynosi zmian w Pjongjangu ani odprężenia na Półwyspie. Według niego pieniądze transferowane na Północ jedynie wspierają dyktaturę.Megakorporacje z południa półwyspu oczekują, że w przypadku polepszenia relacji z Pjongjangiem będą pierwszymi beneficjentami północnokoreańskich reform, tworząc dla swoich produktów nowy rynek zbytu i uzyskując dostęp do taniej siły roboczej.W Republice Korei wzrasta nacjonalizm, nie tylko polityczny wymierzony w Japonię i szerzej zagraniczne podmioty, ale również gospodarczy, który przejawia się w rosnącej niechęci do kupowania zagranicznych produktów. Partia Demokratyczna podsyca nacjonalistyczne nastroje opowiadając się za zbliżeniem z Koreą Północną, chwaląc ją za utrzymanie koreańskiego charakteru społeczeństwa i powstrzymywanie migracji do kraju, mniej mówiąc o tysiącach ludzi narażających życie, by uciec z Północy. Wobec napięć na rynku pracy, rośnie społeczna niechęć wobec pracowników pochodzących zwłaszcza z innych państw Azji.Protesty pośrednio mogą być również pokłosiem słabnącej koniunktury gospodarczej na kontynencie. Na pogarszającą się sytuację, spowodowaną konfliktem handlowym USA-Chiny oraz spowolnieniem odczuwanym w Państwie Środka, wpływają też spory na linii Seul-Tokio. Po orzeczeniach koreańskich sądów nakazujących japońskim firmom wypłatę odszkodowań za okres drugiej wojny światowej przeniosły się one ze sfery symboliki do realnej gospodarki. Wzrastają napięcia handlowe, a relacje między Koreą Południową a Japonią wkroczyły obecnie w najgorszą fazę od kilkudziesięciu lat.