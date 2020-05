TydzieńwAzji. Toyota, Toshiba i Nintendo... Japonia broni strategicznych firm

Japonia to kolejny kraj, który wprowadził nowe reguły dotyczące inwestycji zagranicznych. Zwiększają one kontrolę rządu nad FDI (foreign direct investment – bezpośrednie inwestycje zagraniczne) i ograniczają zagranicznym inwestorom możliwości nabywania udziałów w firmach z 12 sektorów gospodarki uznanych za strategiczne. Na liście chronionych przedsiębiorstw znalazły się nie tylko takie strategiczne firmy, jak Toyota, Toshiba czy Softbank, ale także... Nintendo

Zważywszy jednak, że lista obejmuje tylko 14 proc.japońskich spółek publicznych, ministerstwo finansów uważa, że zaostrzone regulacje nie powinny w znaczącym stopniu dotknąć zwykłych inwestorów giełdowych.Prawdopodobne jest natomiast wprowadzenie obowiązkowego screeningu państwowych funduszy majątkowych. Będzie to krok wymierzony przede wszystkim w podmioty chińskie, które tą drogą również w Japonii starają się zdobywać dostęp do zaawansowanych technologii. Na liście podmiotów do dokładnego sprawdzenia znajdą się też - zapewne z tego samego powodu - chińskie przedsiębiorstwa państwowe.Inwestorzy mają czas na przygotowanie się do zmienionych warunków, w myśl japońskiego prawa nowe przepisy zaczną obowiązywać od 7 czerwca.Japonia nie jest jedynym państwem ograniczającym zagranicznym inwestorom dostęp do firm z branż uznanych za strategiczne. Trend taki jest widoczny co najmniej od ubiegłego roku. Z powodu wojny handlowej i agresywnej polityki inwestycyjnej chińskich podmiotów koordynowanej przez Pekin dokładniejszy screening i zaostrzone przepisy wprowadziły m.in. Niemcy, Francja, Włochy, a ostatnio Indie.Czytaj także: Indie zbroją się przeciwko chińskim inwestorom Trwają też prace nad ogólnounijnymi regulacjami. Tym, co wyróżnia Tokio, jest przyjęcie kompleksowych regulacji i wprowadzenie spójnej polityki.