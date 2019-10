TydzieńwAzji. Ucieczka przed śmiercią, czyli Tajlandia przyciąga inwestycje

Amerykańsko-chiński konflikt handlowy doprowadza do przenoszenia produkcji z Chin. Firmy chętnie relokują linie produkcyjne do krajów Azji Południowo-Wschodniej, głównie Wietnamu, Tajlandii, Indonezji i Malezji.

Państwa te zaczynają zabiegać o inwestycje podmiotów szukających miejsc pod nowe fabryki. Rząd w Bangkoku oferuje ulgi podatkowe, jednak stawia warunki: inwestycje muszą przekroczyć miliard bhatów (ponad 131 mln PLN) i zostać zrealizowane do roku 2021. Po spełnieniu tych warunków podatek korporacyjny płacony przez firmę zostanie zmniejszony o połowę na okres pięciu lat. Oprócz tego rząd planuje stworzenie jeszcze specjalnego portalu dla zagranicznych przedsiębiorców i oferuje pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Jak widać oferta jest skierowana przede wszystkim do dużych korporacji. Bangkok szczególnie chce przyciągać przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii. Według władz aż 48 dużych kompanii rozważa przeniesienie się do Tajlandii. Wśród nich pojawia się Western Digital, jeden z największych producentów dysków komputerowych i mikroczipów. Dyrektor generalny w ministerstwie przemysłu Nattapol Rangsitpol powiedział Channel News Asia (CNA), że celem rządu jest umożliwienie inwestorom szybkiego rozwoju: od postawienia fabryk przez produkcję do sprzedaży. Dodaje przy tym: “musimy zrozumieć, że oni [tj. firmy] uciekają przed śmiercią, więc szybkość jest ważna”.



Ambitne plany władz Tajlandii na tym się nie kończą. W przygotowaniu są zmiany w prawie pracy, mające ułatwić zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Z kolei firmy, które zdecydują się na lokację w Tajlandii centrów doskonalenia i szkolenie lokalnych pracowników, mogą liczyć na kolejne ulgi podatkowe.

