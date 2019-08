TydzieńwAzji: USA ostrzegają przed możliwością uderzenia w chiński sektor finansowy

Amerykańsko-chińska wojna handlowa może już wkrótce objąć również sektor finansowy.

Wszystko zaczęło się 18 marca tego roku, gdy sąd federalny w Waszyngtonie wezwał trzy niewymienione chińskie banki w sprawie łamania przez jedną z hongkońskich firm sankcji nałożonych na Koreę Północną. Sąd domagał się przedstawienia rejestru operacji finansowych prowadzonych przez podejrzane przedsiębiorstwo. Banki odmówiły stawienia się przed sądem, w związku z czym 25 czerwca zapadła decyzja, że można wobec nich zastosować paragraf 319 Patriot Act. Uruchomienie tego konkretnego zapisu może oznaczać dla wspomnianych banków finansową “karę śmierci”.

Paragraf 319 upoważnia Departament Sprawiedliwości i prokuratora generalnego do zamknięcia podejrzanym dostępu do banków korespondentów na terenie USA, a tym samym pozbawienia zdolności do prowadzenia transakcji rozliczanych w dolarach amerykańskich. Na podstawie tych samych przepisów Iran został już odcięty od systemu SWIFT.Patriot Act umożliwia amerykańskim instytucjom wychodzenie poza swój obszar odpowiedzialności i kompleksowe zajmowanie się konkretną sprawą (all-tools approach). Chińskie banki już doświadczyły działania Patriot Act, konkretnie paragrafu 311 dotyczącego prania pieniędzy. W roku 2005 Banco Delta Asia, a w 2017 Bank of Dandong zostały obłożone sankcjami za ułatwienie transakcji z Koreą Północną. Były to jednak stosunkowo nieduże banki. Tym razem stawka jest wyższa, bowiem według South China Morning Post trzy banki wezwane przez sąd w Waszyngtonie to: Bank of Communications, China Merchants Bank i Shanghai Pudong Development (SPD) Bank. Wszystkie trzy są liczącymi się instytucjami, a SPD Bank zaliczany jest do grona lokalnych gigantów.Tym samym USA wysłały ostrzeżenie, że mają jeszcze w arsenale zapas środków, których użycie może Chiny mocno zaboleć. Na razie nie wydaje się by USA chciały rzeczywiście wykorzystać "opcję atomową". Spotkanie z udziałem wicepremiera ChRL Liu He, sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina i przedstawiciela ds. handlu USA Roberta Lighthizera, do jakiej doszło w Szanghaju 30-31 lipca było przygotowaniem do 12 rundy dwustronnych negocjacji zaplanowanej na wrzesień. Większe znaczenie ma zapowiedź prezydenta Trumpa nałożenia od 1 września bieżącego roku ceł w wysokości 10 proc. na chińskie towary o wartości 300 miliardów dolarów. Mimo robiących wrażenie liczb jest to jeszcze daleko od uderzenia w chiński sektor finansowy.