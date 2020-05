TydzieńwAzji. Uzbekistan chce wyjść z zamknięcia

Położenie geograficzne i historyczne zaszłości wciąż są przeszkodą dla Uzbekistanu, by zwiększyć swój udział w wymianie międzynarodowej. Nowe otwarcie w polityce zagranicznej przyniosła prezydentura Szawkata Mirzijojewa.

Ministerstwo Transportu Uzbekistanu, celem zachęcenia potencjalnych klientów do świadczonych przez linie usług, zamieściło na swojej stronie oficjalnej obniżone taryfy przewozu towarów na trasach Taszkent-Mińsk, Taszkent-Tbilisi i Taszkent-Stambuł.Mimo pandemii Uzbekistan rozwija również siatkę kolejowych połączeń towarowych. Nowością w tym zakresie jest szybkie połączenie do Afganistanu. Wedle portalu podrobno.uz. koleje uzbeckie począwszy od 16 kwietnia 3 razy w tygodniu organizują regularne przewóz towarowy do stacji Hairaton w Afganistanie.​​Nowe połączenie znacząco skraca czas przewozów towarów z Uzbekistanu do Afganistanu. Dawniej ładunek wysyłany z Taszkentu docierał do Afganistanu po 5-6 dniach, natomiast obecnie trafia na stację Hairaton w Afganistanie po dwóch dobach. Skład jest częściowo formowany w stolicy Uzbekistanu Taszkencie, a po drodze uzupełniany o wagony towarowe kierowane z regionów. Z komunikatu wydanego przez służbę prasową uzbeckich kolei wynika, że wprowadzenie nowego rodzaju usługi ma przede wszystkim być wsparciem dla krajowych eksporterów, małego i prywatnego biznesu, ale jest również otwarte na podmioty zewnętrzne.W ramach nowego otwarcia na początku maja 2020 r. podjęto również decyzję o utworzeniu w Taszkencie państwowego uniwersytetu transportu. Placówka ta będzie przygotowywać kadry dla branży. Programy kształcenia mają bazować między innymi na doświadczeniach niemieckich, południowokoreańskich i chińskich.W celu ułatwienia międzynarodowego transferu wiedzy, funkcję pierwszego zastępcy rektora ma piastować specjalista z zagranicy.W 2020 r. zostaną dla uniwersytetu zbudowane trzy nowe obiekty, a istniejące będą zmodernizowane. Na te inwestycje przeznaczono ponad 100 mln zł.