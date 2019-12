TydzieńwAzji. Uzbekistan krajem 2019 roku. Reformy kuszą międzynarodowych graczy

Brytyjski „The Economist” przyznał właśnie Uzbekistanowi nagrodę kraju roku 2019 r. Żadne państwo na świecie nie dokonało bowiem w tym okresie tak wielu reform jak ten kraj z Azji Centralnej. Znane koncerny międzynarodowe, korzystając z wolnorynkowych przemian, ruszają na Taszkent.

Jesienią 2018 r. w Taszkencie otwarto pierwszą restaurację KFC. Firma zamierza wejść również do regionów i otworzyć co najmniej 25 kolejnych placówek. W sierpniu 2017 r. ambasador USA w tym kraju - Pamela Spratlen, przedstawiciele rządu Uzbekistanu, RC Cola International oraz lokalny partner - Family Group, uczestniczyli w oficjalnym uruchomieniu linii rozlewniczej napojów bezalkoholowych - będącym symbolem wejścia RC Coli na rynek uzbecki. W grudniu 2019 r. w Uzbekistanie ruszyła licencjonowana produkcja marek papierosów Marlboro, Parliament i L&M. Projekt ten jest elementem współpracy inwestycyjnej Tashkent Tobacco i Philip Morris International (PMI).Znamienne, że sporo marek znanych na całym świecie wchodzi do Uzbekistanu przy pomocy lokalnych partnerów. Być może dlatego, że działalność na tym rynku na tyle odbiega od zasad przyjętych w gospodarkach rozwiniętych, że właśnie partnerzy z wewnątrz tego systemu są w stanie skutecznie na nim funkcjonować.Tutaj przykładem jest francuski Carrefour, który pojawi się na uzbeckich ulicach już w 2020 r. poprzez partnerstwo z Grupą Majid Al Futtaim (MAF). Ta arabska firma z branży nieruchomości z siedzibą w Dubaju jest od 1995 roku partnerem franczyzowym Carrefour dla 285 hipermarketów i supermarketów w 14 krajach, głównie na Bliskim Wschodzie. Ekspansja w Uzbekistanie jest na razie ograniczona do stołecznego Taszkentu i następuje po podpisaniu umowy między MAF a Grupą Akfa - największym prywatnym konglomeratem w Uzbekistanie, z portfelem obejmującym firmy z branży budowlanej, hotelarskiej, telekomunikacyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej i produkcji żywności. W ciągu najbliższych dwóch lat w Taszkencie zostanie uruchomionych siedem sklepów Carrefour: w 2020 dołączą jeszcze trzy supermarkety i jedna powierzchnia hurtowa, a w 2021 r. kolejne dwa supermarkety i jeden hipermarket.Rynek uzbecki szybko rośnie. Wielkość samego rynku stołecznego w 2023 r. jest prognozowana na 5 mld USD. Wedle statystyk portalu spot.uz od jesieni 2017 r. po grudzień 2019 r. do Uzbekistanu weszło ponad 30 nowych marek. Uzbekistanem aktywnie interesują się nie tylko marki zachodnie, ale również te wywodzące się z krajów leżących bliżej. W 2018 r. w Taszkencie otwarto sklepy dwóch znanych marek tureckich: producenta obuwia - FLO, oraz LC Waikiki oferującego odzież dla całej rodziny.Z ubeckiego „otwarcia” chcą skorzystać również Kazachowie, czy Rosjanie, przy czym angażuję się w przeróżne branże. Latem 2019 r. spółka zależna Narodowego Banku Kazachstanu - Tenge Bank stała się pierwszym całkowicie zagranicznym bankiem na rynku Uzbekistanu. Kazachowie otworzyli w Uzbekistanie portal Avtoelon.uz (Kolesa Group). Firmy zagraniczne operujące w Kazachstanie chcą stamtąd zawojować rynek uzbecki. W styczniu 2019 r. firma Hyundai Auto Kazakhstan/Astana Motors weszła na rynek uzbecki, który zdominowany jest przede wszystkim przez auta produkowane na terenie Uzbekistanu, głównie Chevrolety. W 2018 r. do kraju przybyła największa rosyjska sieć kawiarni Szokoladnica. W tym samym roku słynny w krajach rosyjskojęzycznych Jandeks zaczął uruchamiać kolejne serwisy internetowe.