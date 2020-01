TydzieńwAzji: Uzbekistan po wyborach parlamentarnych

5 stycznia w Uzbekistanie odbyła się II tura wyborów parlamentarnych. W 25 okręgach nie udało się wyłonić zwycięzcy w pierwszej turze, stąd konieczność przeprowadzenia kolejnej tury, w której brało udział tylko po 2 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.

Zwycięzcą wyborów jest ponownie Partia Liberalno-Demokratyczna (Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati — O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi), która uzyskała 53 mandaty, czyli o 1 więcej niż w wyborach w 2014 r. Na kolejnych miejscach uplasowały się Demokratyczna Partia Odnowy Narodowej (Millij Tiklanisz) z 36 mandatami, wynikiem identycznym jak w poprzednich wyborach i Socjaldemokratyczna Partia Sprawiedliwości (Adolat) z 24 mandatami, czyli o 4 więcej niż w 2014 r. Największym przegranym jest Partia Ludowo-Demokratyczna (O'zbekistan Xalq demokratik partiyasi), która oddała 5 miejsc, zdobywając 22 mandaty.



Najmniej reprezentantów do izby niższej wprowadził Ruch Ekologiczny (O`zbekiston ekologik hаrаkаti), który ma zagwarantowane w prawie wyborczym 15 mandatów. Warte odnotowania jest, że w porównaniu z wyborami w 2014 r. podwoiła się liczba parlamentarzystek – z 24 do 48, co w konserwatywnym, muzułmańskim społeczeństwie wskazuje na zmiany zachodzące w mentalności Uzbeków.



Pomimo, że żadna z partii nie uzyskała mandatu do samodzielnego sprawowania władzy, to zwyczajowo premiera i rząd powołuje zwycięzca, czyli Partia Liberalno-Demokratyczna. W odróżnieniu od demokracji zachodnich w Uzbekistanie nie funkcjonują koalicje, ale swoisty międzypartyjny konsensualizm, co bez wątpienia jest efektem autorytaryzmu rządów prezydenta Islama Karimowa. Póki co, pomimo wielu reform politycznych, prawnych i społecznych w republice od przejęcia władzy przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa, nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.



W wyborach uczestniczyło 5 tysięcy obserwatorów krajowych i zagranicznych przedstawicieli różnych demokratycznych organizacji, którzy, wnieśli pojedyncze zastrzeżenia co do poprawności i przejrzystości przebiegu elekcji. Głównym zarzutem do procesu wyborczego pozostaje więc wciąż pozorna wielopartyjność systemu i faktyczny brak opozycji, umożliwiające wspomniane funkcjonowanie rządów mniejszościowych. W tym miesiącu Uzbekistan czekają jeszcze wybory do 100-osobowego senatu, które odbędą się w dniach 16-17. Kandydaci będą ubiegać się o 84 miejsca, pozostałych 16 senatorów wskaże prezydent spośród znanych osobistości.