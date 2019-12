TydzieńwAzji: W testach PISA przebili wszystkich. Czy Azja Wschodnia odkryła patent na edukację?

Polskie 15-latki wypadły bardzo dobrze w teście PISA na tle swoich rówieśników z innych krajów OECD. Pomimo ponadprzeciętnych wyników zostały znacząco prześcignięte przez uczniów z Chin kontynentalnych, Tajwanu, Makao, Hongkongu i Singapuru. Szkoły Azji Wschodniej potrafią edukować zarówno prymusów, jak i windować osiągnięcia średniaków i słabych. Rządy i społeczeństwa tych krajów wiele inwestują w edukację, bo widzą w niej receptę na przyszły dobrobyt. Nie wszyscy w Chinach są jednak zadowoleni z wpływu wyników uczniów w międzynarodowych testach na cele nauki szkolnej.

Nacisk na naukę w Chinach zgodny jest z planami kierownictwa Państwa Środka, które stara się przekształcić gospodarkę z opartej na produkcji w ekonomię w większym stopniu rozwijającą się dzięki wynalazczości i wiedzy. Giganci chińskiej branży wysokich technologii, jak Huawei, ZTE czy liczne firmy pracujące nad zastosowaniem technologii rozpoznawania twarzy, korzystają głównie z talentów rozwiniętych w chińskich szkołach i na najlepszych uniwersytetach (132 uczelnie wyższe spośród najlepszego globalnego tysiąca z tzw. „listy szanghajskiej”).Czemu w takim razie wyniki chińskich dzieci, poza dumą, spotykają się także ze sceptycyzmem? Powody są dwa: pierwszy związany ze sposobem przeprowadzenia samego badania, drugi z krytyką obowiązujących metod w systemie szkolnym.W krajach OECD, podobnie jak w Makao, Singapurze i Hongkongu, a także w większości innych państw partnerskich, badania odzwierciedlały statystycznie średni poziom wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły w wieku 15 lat. W Chinach zaś nie przebadano reprezentatywnej próby, lecz jedynie uczniów osiągających wyniki znacznie powyżej średniej, czyli w Pekinie i Szanghaju, a także w położonych na wschodnim wybrzeżu prowincjach Jiangsu and Zhejiang. Istnieje więc znaczne prawdopodobieństwo, że w wypadku badania całych Chin wynik byłby znacznie gorszy.Jak przekonywał hongkoński magazyn „Inkstone”, po tak dobrych wynikach chińskich uczniów reformatorzy edukacyjni znajdą się w odwrocie. Od lat krytykują oni zbytnią koncentrację szkoły tylko na formalnych zdolnościach uczniów, a zaniedbywanie kształtowania tak zwanych umiejętności miękkich. Te ostatnie obejmują sprawne funkcjonowanie w grupie, zdolność współpracy, czy wyrażania własnego zdania i są przydatne w formułowaniu własnych celów. Umiejętności miękkich badanie PISA nie obejmuje, choć one także wpływają na sukces życiowy.Teraz koncepcje reformatorów będą łatwiejsze do odrzucenia nie tylko przez administrację i przyzwyczajonych do szkolnej rutyny nauczycieli, ale także przez rodziców. Ci ostatni boją się gorszych wyników swoich pociech w gaokao, chińskim odpowiedniku matury, decydującym o przyjęciu na studia. Przygotowanie do gaokao jedynego dziecka jest często związane z wieloletnim wysiłkiem rodziców, dziadków i dalszej rodziny.W Chinach i innych państwach Azji wyniki szkolne mają pierwszorzędne znaczenie w rozwoju kariery młodych ludzi. Młodzi dorośli i ich rodziny wierzą, że edukacja – rozumiana jako spełnianie kryteriów stawianych przez szkołę – jest najpewniejszą drogą do sukcesu życiowego. Obecnie w Chinach kontynentalnych, a wcześniej Japonii i Korei Południowej, edukacja promująca konkurencję wśród uczniów oraz równy dostęp do szkół, odegrała pierwszoplanową rolę we wzbogaceniu się tych kiedyś rolniczych i relatywnie ubogich w zasoby naturalne społeczeństw.