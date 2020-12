TydzieńwAzji w WNP.PL już po raz setny

Od prawie dwóch lat analizujemy trendy, wskazujemy problemy i ich możliwe rozwiązania. Dziękujemy Czytelniczkom i Czytelnikom serwisu WNP.PL i Instytutu Boyma, że są Państwo z nami w tym wspólnym przedsięwzięciu!

Ze szczególną uwagą przyglądamy się krajom o podobnej do Polski wielkości, których przykład może być inspirujący. Niebezkrytycznie, ale z podziwem, analizowaliśmy sukces koreańskiego giganta elektronicznego, opisując drogę jednego z jego liderów . "Źródłem tak ogromnego bogactwa jest oczywiście jego niekwestionowany sukces biznesowy, który osiągnął jako wieloletni lider konglomeratu. Lee Kun-hee uważany jest bowiem za autora niezwykle głębokiej i skutecznej transformacji Samsunga z lat 90., która z pozycji taniego naśladowcy, wyniosła południowokoreański czebol do miana jednego z najbardziej innowacyjnych producentów elektroniki na świecie. Do historii przeszły jego słowa z tamtego okresu, które skierować miał do kluczowych menedżerów i inżynierów Samsunga w odniesieniu do dość słabej pozycji firmy na świecie: „zmieńcie wszystko, oprócz waszych żon i dzieci".Wskazaliśmy jednocześnie, że cechą niesamowitej transformacji Korei z biednego państwa rolniczego w jednego ze światowych liderów rewolucji technologicznej jest bliska współpraca państwa i przemysłu . Kultura nie jest w tym wypadku przeciwieństwem techniki, ale jej równorzędnym partnerem. Inwazja "K", od K-pop do K-food, to zaplanowana "koreańska fala", na której wznosi się południowa część Półwyspu.Inne kraje, z regionów nie kojarzonych z dynamicznymi zmianami, również tworzą szanse dla współpracy międzynarodowej, polskich agencji i przedsiębiorstw. Tak jest z pewnością w przypadku Uzbekistanu, którego kolejne reformy śledzimy , zachęcając polskie firmy i instytucje państwa do zaangażowania. Pisaliśmy: "Uzbekistan, najludniejszy przeszło 33-milionowy kraj Azji Centralnej, zaczął zmieniać swoje oblicze. Po śmierci prezydenta Islama Karimowa we wrześniu 2016 r. w grudniu tego samego roku władzę prezydencką przejął były premier Szawkat Mirzijojew, który otwierając kraj na świat, dąży do jego unowocześnienia. Są już tam polskie firmy, ale może być o wiele więcej."Nie mogło w naszej serii zabraknąć tekstu o umowie tworzącej największą strefę wolnego handlu, jakim stanie się azjatycki RCEP , kiedy (jeżeli) wejdzie w życie. Staraliśmy się opisać zarówno plusy, jak i minusy umowy oraz zrozumieć powody przystąpienia do niej poszczególnych członków.W azjatyckich sporach dostrzegamy globalne wyzwania. Napięcie między oczekiwaniami władzy i światem nauki, który domaga się autonomii , na pewno nie jest wyłącznie japońskim problemem.Staramy się krytycznie, lecz konstruktywnie przyglądać polskim stosunkom z krajami Azji. Stąd nasze propozycje zmian w organizacji i praktykach polskiej promocji w Azji oraz analiza wpływu otwarcia polskiego rynku na chiński e-commerce . Te dwa teksty wzbudziły zapewne największe emocje, sądząc z wiadomości, które dostawaliśmy po ich opublikowaniu.Staramy się analizować teraźniejszość i patrzeć w przyszłość. Po wyborze Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych przyjrzeliśmy się azjatyckim oczekiwaniom wobec nowej administracji "Z pierwszych azjatyckich reakcji można wnioskować, że najważniejsze państwa kontynentu przyjęły wybór następcy Donalda Trumpa z mieszaniną ulgi, nadziei i obaw. (...)Pekin nie spodziewa się dużych zmian w polityce USA wobec Chin. Możliwe jest za to przesunięcie akcentów. (...) Z dużą nadzieją zmianę witają amerykańscy sojusznicy w regionie, w tym Australia, Korea Południowa, Japonia. Najspokojniej na przyszłą zmianę w Białym domu zareagowały Indie, które choć nie są sojusznikiem Waszyngtonu, współpracują w wielu wymiarach z USA." Jesteśmy ciekawe, co nowa administracja amerykańska wniesie do stosunków z Azją i na pewno będziemy o tym informować.Sto numerów to dla całego naszego zespołu powód do dużej dumy i małej (COVID-owej) uroczystości. Dziękujemy Państwu za ten czas! Reakcje Czytelniczek i Czytelników były dla nas często inspiracją do kolejnych poszukiwań i badań. W nadchodzącym roku obiecujemy, że będziemy dalej się starać inspirować do działania, informować o problemach i szansach polskich w Azji oraz podsuwać rozwiązania.Wszystkiego Dobrego!Zespół Instytutu Boyma