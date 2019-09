TydzieńwAzji. Wicepremier Liu przedstawia chińską strategię negocjacyjną

W połowie września w związku z rozmową między wicepremierem Liu He a prezesem Rady Biznesu USA-Chiny Evanem Greenbergiem zaprezentowano chińskie cele w trwającym sporze handlowym między Waszyngtonem a Pekinem. Kolejna runda negocjacji dwustronnych zapowiedziana jest na październik tego roku.

Chińska strona wymieniła trzy fundamentalne obszary rozmów, które z punktu widzenia Pekinu najprawdopodobniej się łączą: dążenie do zrównoważenia wymiany handlowej, procedury związane z wejściem zagranicznych firm na rynek chiński i ochrona inwestorów. Zmiany w tych trzech obszarach znajdą się prawdopodobnie jednocześnie na negocjacyjnym stole.

Wspomniane spotkanie pokazuje siłę amerykańskich przedsiębiorstw i lobbystów w Chinach, którzy rozmawiają bezpośrednio z wicepremierem. Radzie Biznesu USA-Chiny, która jest niezależną organizacją, zależy przede wszystkim na uzyskaniu ułatwień dla amerykańskich przedsiębiorstw w poruszaniu się na chińskim rynku.



Larry Kudlow, doradca ekonomiczny w Białym Domu, wymienił natomiast dużo szersze spektrum tematów do negocjacji z Pekinem. Jest on również zdania, że osiągnięcie porozumienia może potrwać wiele lat, gdyż lista problematycznych zagadnień jest długa. Wśród nich znajdują się kradzież własności intelektualnej, wymuszony transfer technologii, praktyki w cyberprzestrzeni, regulacje dotyczące chmury obliczeniowej i usług finansowych. Nawiązał również do polityki narzucania ceł w sektorze rolniczym i przemysłowym, a także dumpingowych cen energii dla przemysłu w Chinach.



Wydaje się, że wobec wzrostu zagrożenia kryzysem gospodarczym na świecie, Waszyngton i Pekin mogą osiągnąć tymczasowe porozumienie handlowe. USA zapowiada zawieszenie nakładania kolejnych ceł na chińskie produkty, natomiast Pekin ogłosił zwiększenie zakupów produktów żywnościowych z USA przez chińskie podmioty. Jeden z członków gremium negocjującego umowę z USA wybierze się pod koniec września w delegację na środkowy-zachód Stanów, aby odwiedzić tereny rolnicze. W drużynach negocjacyjnych najważniejszą rolę odgrywać będą wicepremier Liu He po stronie chińskiej, a po stronie amerykańskiej - przedstawiciel ds. handlu Robert Lighthizer oraz sekretarz skarbu Steven Mnuchin.

