TydzieńwAzji: Wielka kopalnia w Australii coraz bliżej

W połowie czerwca australijska spółka indyjskiej grupy Adani otrzymała niezbędne zgody środowiskowe od władz stanu Queensland i może rozpocząć prace ziemne przy budowie kopalni węgla Carmichel. Wydaje się, że kontrowersyjna inwestycja, zatrzymana kilka lat temu, jest obecnie na dobrej drodze do realizacji.

Nie oznacza to przezwyciężenia wszystkich problemów. Nie wszystkie konieczne układy z ludnością rdzenną zostały zatwierdzone, a niektóre spory sądowe jeszcze trwają. Ruchy ekologiczne kontynuują protesty, wskazując na możliwy negatywny wpływ kopalni nie tylko na stan wód w Wielkim Basenie Artezyjskim, ale również na podniesienie temperatury w morzu i degradację rafy koralowej. Przynajmniej na razie przezwyciężono problemy z finansowaniem, prawdopodobnie posiłkując się innymi zasobami międzynarodowego koncernu lub majątkiem rodziny Adani, ale całość projektu wymaga zewnętrznych środków, których na razie nie zapewniono.

Indyjska Adani Group w 2010 roku rozpoczęła w północno-wschodniej Australii starania o realizację jednego z najambitniejszych projektów wydobywczych na świecie. Jego elementami była budowa kopalni węgla kamiennego w Basenie Galilejskim (część Wielkiego Basenu Artezyjskiego, Queensland) oraz nowej linii kolejowej do Abbot Point, będącego także w posiadaniu holdingu. Ten jeden z nielicznych pełnomorskich portów w tej części Australii miał uzyskać drugi terminal przeładunkowy.W oryginalnym projekcie, którego koszt szacowano na 16 mld USD, zakładano wydobycie w regionie 300 mln ton węgla rocznie, licząc łącznie ze złożami, do których prawa mają inne spółki. Z kolei i portu miały korzystać również pozostałe firmy wydobywcze w regionie.Te ambitne plany zredukowano jesienią zeszłego roku. Zamiast prawie 300-kilometrowej własnej trasy kolejowej do Point Abbot, Adani zbuduje wąskotorowy łącznik do istniejącej linii Aurizon rail. Planowana przepustowość wąskotorówki to 40 m ton węgla rocznie, a samo wydobycie w kopalni może w pierwszym etapie zostać ograniczone do 27,5 mln ton na rok.Nawet ograniczona wersja stała pod znakiem zapytania przez ostatnie miesiące, kiedy przygotowująca się do przejęcia władzy partia labourzystowska i zieloni zapowiadali zatrzymanie projektu i brak jego wsparcia ze strony władz publicznych. Kiedy w wyniku majowych wyborów rządząca koalicja wokół konserwatywnej Partii Liberalnej premiera Scotta Morrisona utrzymała władzę, zdobywszy m. in. duże poparcie w dotychczas labourzystowskich okręgach górniczych w Queensland, dla inwestycji zaczęły wiać pomyślniejsze wiatry. Rządząca w Brisbane lewica przestała blokować inwestycję, obawiając się o wynik przyszłych wyborów stanowych.Czytaj także: Węgiel zwycięzcą wyborów w Australii Jeśli Wielki Basen Artezyjski zostanie otwarty na projekty górnicze, tani węgiel pochodzący z tamtejszych kopalni może zaspokoić potrzeby Azji na wiele dekad. Skala i skomplikowanie inwestycji tworzyć będzie szanse dla wielu firm budowlanych i okołogórniczych.