TydzieńwAzji: Wielkie zakupy gigantów na rynku naftowym

Najwięksi azjatyccy konsumenci paliw, czyli Chiny i Indie, wykorzystują niskie ceny ropy do rozbudowania rezerw strategicznych surowców - tak, jak się już zdarzało podczas poprzednich krachów na rynku naftowym. Prócz wymiernych korzyści cenowych rosnące zamówienia ze strony największych azjatyckich importerów są również motywowane politycznie.

Pomoc dla zaprzyjaźnionych producentów

Choć pojemność indyjskich magazynów paliwowych jest stosunkowo mniejsza, rząd premiera Modiego również skorzystał z wyprzedaży.Według danych firmy analitycznej Refinitiv w pierwszym kwartale 2020 r. Indie zamówiły prawie 30 mln dodatkowych baryłek ropy z Bliskiego Wschodu w stosunku do roku poprzedniego. Nowe Delhi już planuje złożyć kolejne zamówienia na 5,5 mln baryłek ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i 9,5 mln baryłek saudyjskiej ropy. Dyrektor generalny ISPRL ogłosił, że do końca maja państwo powinno całkowicie wypełnić dostępne zbiorniki ropy.Oprócz wymiernych korzyści cenowych te dwa wielkie, azjatyckie państwa do wspomnianej aktywności na rynku ropy motywuje również chęć stabilizacji globalnego rynku energetycznego i pomoc bliskim politycznie producentom.Działania Indii i Chin są częścią szerszej inicjatywy krajów G-20 - w odpowiedzi na załamanie się cen ropy. Indyjski rząd zdecydował się na przeznaczenie dodatkowych 38 mld rupii (498 mln dol.) na zakupy ropy po spotkaniu między ministrem ropy i gazu Dharmendrą Pradhanem a jego amerykańskimi i saudyjskimi odpowiednikami oraz Faithem Birolem, dyrektorem Międzynarodowej Agencji Energii.Zwiększenie importu może być również wsparciem dla przyjaznych producentów. Agencja Reuters informuje, że w marcu Chiny zakupiły już rekordową ilość 86 mln baryłek rosyjskiej ropy na rynku kasowym (spot), rzucając tym samym koło ratunkowe rosyjskim koncernom naftowym, którym coraz trudniej jest sprzedawać swe produkty w Europe z powodu pandemii.