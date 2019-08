TydzieńwAzji: wzrost cen żywności w Chinach

Ceny żywności w Chinach stale rosną i nie jest to spowodowane wyłącznie epidemią afrykańskiego pomoru świń.

Według danych upublicznionych przez Narodowe Biuro statystyczne cena wieprzowiny między lipcem 2018 i lipcem 2019 wzrosła o 27%. W ciągu roku największy wzrost ceny dotknął jednak nie mięso a owoce, które podrożały aż o 39.1%. Spowodowane jest to fatalną pogodą, która ogólnie mocno uderzyła w sadowników. Najbardziej dotknięte mają być uprawy jabłek. Ogólnie od lipca ubiegłego roku ceny żywności w Chinach miały wzrosnąć o 9,1%.



Na epidemię wśród świń i nieurodzaj nałożyły się jeszcze skutki wojny handlowej z USA. Dużą winę za wzrost cen artykułów spożywczych ponosi jednak Pekin. Chińskie władze potwierdziły 5 sierpnia wstrzymanie importu żywności z USA. Jest to odpowiedź na zapowiedziane przez prezydenta Trumpa kolejne cła na chińskie produkty. Według Departamentu Rolnictwa USA wartość amerykańskiego eksportu produktów rolnych do Chin spadła niemal o połowę z 239 milionów dolarów w lipcu 2018 do 123 milionów w lipcu bieżącego roku. Ogólnie w ciągu roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w Chinach ogólnie o 2,8%.