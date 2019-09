TydzieńwAzji. Zamieszki w indonezyjskiej Papui

Sierpniowe zamieszki w Papui odnowiły zadawnione spory polityczne i ponownie wznieciły konflikt ciągnący się w niewielkim natężeniu od 1969 r.

19 sierpnia wybuchły zamieszki na skutek upublicznienia w internecie nagrania z aresztowania w Surabayi (na wyspie Jawa) studentów papuaskich oskarżonych o zniszczenie flagi narodowej w dniu święta niepodległości (17 sierpnia). Policja dokonała szturmu na akademik, w trakcie którego nagrano funkcjonariuszy, którzy obrażali studentów.

Choć wszystkie osoby zostały zwolnione bez postawienia w stan oskarżenia, brutalność policji wywołała wybuch niezadowolenia, który przerodził się w zamieszki w papuaskich prowincjach. Tłum zaczął atakować budynki użyteczności publicznej, siły bezpieczeństwa, ale też rabować sklepy. Celem opanowania sytuacji do prowincji wysłano dodatkowe siły policyjne i wojskowe oraz odcięto dostęp do internetu na całym obszarze, wyłączając banka i instytucje rządowe.



Przy okazji zajść odnowiły się zadawnione spory polityczne. Demonstranci nie tylko potępiali działania policji w Surabayi, ale domagali się referendum niepodległościowego dla obu gwinejskich prowincji. Ostatecznie władzom udało się przywrócić porządek, a od czwartku 5 września Papua znów ma dostęp do sieci. W ciągu dwóch tygodni zamieszek zginęło co najmniej 5 osób (w tym jeden policjant).



Zamieszki w Papui są kolejnym przejawem konfliktu ciągnącego się w niewielkim natężeniu w zachodniej części Nowej Gwinei od 1969 r., kiedy to obszar ten, była kolonia holenderska, w wyniku referendum pod egidą ONZ został przyłączony do Indonezji. Separatyści, powołując się na różnice kulturowe (choć należy pamiętać , że Indonezja jest co do zasady państwem wieloetnicznym) oraz religijne (Indonezyjczycy to w większości muzułmanie, mieszkańcy Papui głównie są animistami i chrześcijanami) domagają się niepodległości. Istotnym elementem jest też fakt, że Papua, jedna z uboższych prowincji kraju, jest zarazem bogata w surowce naturalne.



Rząd Indonezji stara się wspierać rozwój wyspy, co nie jest łatwe w obliczu mocno ograniczonych środków oraz trudnych warunków geograficznych. Ze względu na złożoną sytuację na tym obszarze, niestety prawdopodobne jest okresowy powrót demonstracji i przemocy.