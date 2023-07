Tyle Zachód wpompuje pieniędzy w pomoc Ukrainie. Minister finansów apeluje o więcej

Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko wezwał w poniedziałek w rozmowie z "Financial Times" innych sojuszników swojego kraju, w tym USA, by poszli śladem Unii Europejskiej i podjęli wieloletnie zobowiązania w zakresie pomocy finansowej.

Unia Europejska ogłosiła w czerwcu czteroletnie zobowiązanie do pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 50 mld euro.

Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko pochwalił unijny pakiet za jego wielkość i elastyczność, za fakt, że jest to zobowiązanie średnioterminowe oraz że pieniądze są zachętą do konkretnych reform.

Wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy uruchomił dla Ukrainy czteroletni program pożyczkowy o wartości 16 miliardów dolarów, a rządy krajów G7 utworzyły "platformę darczyńców".

Marczenko powiedział "FT", że to "dobry sygnał dla wszystkich innych krajów G7, że UE już wkroczyła" i zapytał innych sojuszników: "Jakie jest wasze stanowisko? Gdzie jest wasze wsparcie?".

Marczenko powiedział jednak, że ponieważ nadrzędnym celem Ukrainy jest przystąpienie do UE, ma nadzieję, iż to unijny program będzie stanowił podstawę dla reform. "Czasami nasi amerykańscy koledzy chcą, byśmy włączyli pewne konkretne reformy do listy ich priorytetów. Chcielibyśmy, aby najpierw uzgodnili to z Europejczykami" - wyjaśnił.

Znaczna część pomocy finansowej dla Ukrainy ma formę pożyczek

Minister zwrócił uwagę, że znaczna część pomocy finansowej dla Ukrainy ma formę pożyczek - według Brukseli do jednej trzeciej obiecanych 50 mld euro zostanie przekazana w formie dotacji. Ponieważ obciąży to przyszłe pokolenia, jak podkreślił Marczenko, ważne jest, aby Ukraina była w stanie wpływać na to, na co pieniądze będą wykorzystywane.

Zapytany, czy uważa, że w przyszłości UE będzie musiała ponieść większy ciężar finansowy pomocy Ukrainie, a USA mniejszy, minister finansów odparł, że "nie jest to właściwa dyskusja - jeszcze nie". Powiedział, że to amerykańskie przywództwo pozwoliło Ukrainie przetrwać tę wojnę i naturalne jest, że rola USA powinna być równa roli UE.

Serhij Marczenko wyraził frustrację, że wielostronne banki rozwoju nie robią więcej

Podobnie jak inni wysocy rangą ukraińscy urzędnicy, Marczenko wyraził frustrację, że wielostronne banki rozwoju nie robią więcej, aby pomóc jego krajowi, a nawet konkurują z Kijowem o pozyskanie środków od rządów darczyńców. Znaczna część z 23 miliardów dolarów wypłaconych przez Bank Światowy od lutego 2022 roku pochodziła z dotacji amerykańskich. Zasugerował, że Kijów wolałby otrzymywać je bezpośrednio z Waszyngtonu.

Powiedział, że jego "najważniejszym polem bitwy" jest rywalizacja z wielostronnymi bankami rozwoju o kapitał. "Wykorzystujecie nasze problemy, by przyciągnąć uwagę do zwiększania swoich zasobów kapitałowych. Więc teraz jest właściwy czas, aby wydać pieniądze na priorytety, których potrzebuje Ukraina, a nie na to, na co wy chcecie wydać pieniądze" - wyjaśnił Marczenko.