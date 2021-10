Tysiące holenderskich turystów utknęły w Maroku

Tysiące Holendrów nie mogą opuścić Maroka po tym, jak w czwartek rząd w Rabacie wprowadził zakaz lotów między tym krajem a Holandią ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Niderlandach.

Zakaz ma obowiązywać na razie do 27 października i dotyczy lotów z i do Holandii, a także Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Z informacji dziennika "Het Parool" wynika, że w Maroku przebywa ok. 3,5 tys. Holendrów, których loty zostały odwołane i którzy w związku z tym nie mogą wrócić do kraju. Gazeta informuje, że część z nich szuka innych dróg powrotu do domu, np. przez Francję lub Belgię.

"Wystąpiliśmy do marokańskich władz o pozwolenie na odebranie naszych pasażerów, na razie nie ma jednak żadnej decyzji w tej sprawie" - poinformowała rzeczniczka holenderskich linii lotniczych Transavia.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek