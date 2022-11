U Putina są drudzy do zajęcia po Ukrainie. Widać to już na ulicach

Mołdawia - to dla Rosji Putina cel numer 2. Na razie prowadzone są działania hybrydowe mające zdestabilizować prozachodni rząd w Kiszyniowie.

Mołdawska prokuratura generalna wszczęła śledztwo w związku z ingerencjami rosyjskiego wywiadu w politykę wewnętrzną Mołdawii.

Vlad Plahotniuc, Ilan Shor oraz kilku innych oligarchów mołdawskich znalazło się na amerykańskiej liście sankcyjnej w związku z działaniami wspierającymi Rosję.

Prorosyjscy demonstranci w Kiszyniowie otrzymywali wynagrodzenie z niewiadomych źródeł. Napięcie podsyca wywołany przez Rosję kryzys energetyczny.

Prokuratura generalna w Mołdawii ogłosiła na początku tego tygodnia, że rozpoczyna śledztwo dotyczące ingerencji wywiadu rosyjskiego na scenie politycznej kraju. Główne zarzuty mają zostać postawione tym politykom, którzy byli finansowani przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa.

Głównymi oskarżonymi są Ilan Shor, lider prorosyjskiej partii Shor (uciekł do Izraela po wygranej proeuropejskich sił w 2019 roku), oraz Vlad Plahotniuc, który do utraty rządów przez Partię Demokratyczną był czołową postacią w mołdawskiej polityce.

Prorosyjscy demonstranci opłacani z niewiadomych źródeł - śledztwo trwa

Partia Demokratyczna, w przeciwieństwie do ugrupowania Shor, prezentowała oficjalnie proeuropejską postawę. Była to jednak mimikra, która miała na celu legitymizację korupcyjnego systemu politycznego, stworzonego przez Vlada Plahotniuca. 28 października Plahotniuc, Shor oraz kilku innych oligarchów zostało objętych amerykańskimi sankcjami za działania na rzecz interesów Kremla.

Partia Shor ma 6 deputowanych w 101-miejscowym parlamencie. Jej lider przed udaniem się na emigrację zajmował trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych polityków w Mołdawii. Ta popularność i prorosyjskie poglądy zaowocowały wsparciem Kremla dla jego partii. Od września trwają protesty na ulicach Kiszyniowa, które są organizowane przez zwolenników partii Shor. Demonstranci domagają się ustąpienia proeuropejskiego rządu Natalii Gavrility oraz prezydent Mai Sandu.

Według doniesień mołdawskiej prasy aktywiści Shora nie demonstrują bezinteresownie. Ci, którzy protestują codziennie przez około 3-4 godziny, otrzymują zapłatę w wysokości około 400 mołdawskich lei (20 euro). Wynagrodzenie nocujących w namiotach to około 2000 lei (100 euro) plus jedzenie i gorące napoje. Demonstranci rekrutują się głównie z miasta Orhei, w którym Ilan Shor był burmistrzem w latach 2015-2019. Pieniądze na tę działalność pochodzą z niewiadomych źródeł, co jest przedmiotem śledztwa prokuratury generalnej Mołdawii.

Rosja inwestuje politycznie w oligarchów, którzy są oskarżani o korupcję

Działania Rosji w Mołdawii są bezpośrednio związane z celami Rosji w Ukrainie. Ewentualne zwycięstwo Rosji w walkach z armią ukraińską w obwodzie odeskim oznaczałoby otwarcie drogi do Mołdawii, gdzie Rosja po połączeniu się z separatystycznymi siłami w Naddniestrzu oraz sympatyzującymi władzami w Gagauzji (autonomiczny okręg w Mołdawii) miałaby możliwość podjęcia działań wobec Mołdawii.

Brak sukcesów na frontach wojny z Ukrainą odsuwa perspektywę zdominowania Mołdawii zbrojnie i oznacza dla Rosji potrzebę kontynuacji działań hybrydowych wobec Kiszyniowa, który jednak pozostaje „celem nr 2” rosyjskiej polityki imperialnej.

Mołdawia jest państwem, które najbardziej odczuło skutki pośrednie wojny w Ukrainie. Początkowo fala uchodźców przekroczyła możliwości absorpcyjne tego państwa (już na początku konfliktu w marcu br. w Mołdawii, zamieszkałej przez 2,6 mln osób, znalazło się ok. 250 tys. uchodźców).

Kolejnym zagrożeniem dla stabilności politycznej państwa jest kryzys energetyczny – wywołany i podsycany przez stronę rosyjską; 1 października br. Gazprom ograniczył o 30 proc. dostawy gazu dla Mołdawii.

Mołdawia z PKB wynoszącym ponad 3753 dolarów per capita (w 2022 roku) jest jednym z najuboższych państw europejskich. Naciski gospodarcze i polityczne Rosji wsparte "pomocą gospodarczą" dla wybranych grup Mołdawian mogą sprawić, że nastroje polityczne w tym kraju przechylą się na rzecz integracji z Rosją.

Rusyfikacja Mołdawii oznaczałaby odwrót od demokracji i powrót do systemu oligarchicznego

Istotnym elementem działań Rosji wobec Mołdawii jest osłabienie reform demokratycznych w państwie i wsparcie tych środowisk, które nie mogłyby funkcjonować w przejrzystym systemie prawnym. Zanim do władzy doszło środowisko związane z Maią Sandu, u władzy były przez prawie dekadę ugrupowania formalnie proeuropejskie, które jednak poprzez brak przejrzystości swoich działań i oskarżenia o korupcję nie mogły być partnerami dla Unii Europejskiej.

Politycy tacy jak Ilan Shor są odpowiedzialni za największą aferę korupcyjną w dziejach Mołdawii . W 2014 roku z banku centralnego Mołdawii wyprowadzono milion dolarów (to 12 proc. PKB kraju) na trzy konta w bankach komercyjnych. Skazany został wówczas premier Mołdawii Vlad Filat, Shorowi udało się uniknąć odpowiedzialności.

Uzasadnione wydają się rachuby, że w ramach ewentualnej rusyfikacji politycznego systemu w Mołdawii, nastąpiłaby również restauracja oligarchii.