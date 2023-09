Uchodźcy z Górskiego Karabachu przybywają do Armenii po przejęciu kontroli nad regionem przez Azerbejdżan

Pierwsi uchodźcy z Górskiego Karabachu przybyli do Armenii - podały w niedzielę lokalne władze, po tym, gdy Azerbejdżan przeprowadził tam błyskawiczną ofensywę wojskową, odzyskując pełną kontrolę nad regionem.

Władze armeńskie podają, że do niedzielnego wieczoru do Armenii przybyło z Górskiego Karabachu łącznie 377 osób.

"To był koszmar. Nie ma słów do opisania. Wieś została ciężko ostrzelana. Prawie nikt w niej nie został" - powiedziała agencji Associated Press jedna z ewakuowanych w ormiańskim mieście Kornidzor. Ze względów bezpieczeństwa odmówiła podania swojego nazwiska. "Mam dom starej babci tutaj, we wsi Tegh (w regionie Syunik w Armenii). Będę tam mieszkać, dopóki nie zobaczymy, co będzie dalej".

Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował w niedzielnym przemówieniu do narodu, że jego rząd "współpracuje z zagranicznymi partnerami w celu utworzenia międzynarodowych mechanizmów, które zapewnią prawa i bezpieczeństwo Ormianom w Górskim Karabachu, ale jeśli wysiłki te nie przyniosą konkretnych rezultatów, rząd z całą troską przyjmie nasze siostry i braci z Górskiego Karabachu w Republice Armenii". Szacuje się, że w Górskim Karabachu żyje 120 tys. Ormian.

Wydarzenia w Górskim Karabachu wywołały trwającą od kilku dni falę protestów w Armenii, gdzie demonstranci oskarżyli Paszyniana i rozmieszczone w Górskim Karabachu rosyjskie "siły pokojowe" o zaniedbanie ochrony ludności ormiańskiej.

Setki ludzi zebrały się ponownie w niedzielę w centrum stolicy Armenii, Erewaniu, domagając się dymisji premiera.

W ramach porozumienia o zawieszeniu broni, osiągniętego w zeszłym tygodniu, siły separatystów w Górskim Karabachu rozpoczęły przekazywanie armii azerbejdżańskiej czołgów, systemów obrony powietrznej i innej broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu oświadczyło w niedzielę, że rozbrojone i zdemobilizowane wojska ormiańskie będą mogły opuścić region i udać się do Armenii.