Uchylone drzwi do Indii. Szansa także dla polskich firm

W cieniu drugiej fali pandemii w Indiach i szczytu społecznego UE w Porto, nie zauważone przez media przeszło spotkanie na najwyższym szczeblu między Unią a Indiami. Wcześniejsze kontakty mogły rozczarowywać brakiem konkretów. Tym razem rezultaty są obiecujące.

Today’s meeting was a milestone in 🇪🇺🇮🇳 relations. We agreed that we will resume the Free Trade Agreement negotiations! In parallel, we will launch negotiations on an EU-India investment protection agreement & on Geographic Indications. pic.twitter.com/FwA35u4G6K

Szansa na ważne porozumienia gospodarcze

Łyżka dziegciu

Warto działać szybko

W rezultacie majowego szczytu udało się powrócić do przerwanych w 2013 r. - z powodu braku postępów – negocjacji o układzie o wolnym handlu (FTA). Wiadomo, że rozmowy będą skomplikowane, a ich powodzenie jest niepewne. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się rozdzielenie kwestii FTA, układu o ochronie inwestycji oraz porozumienia o oznaczeniach produktów regionalnych. Daje to nadzieję, że uda się pewne części relacji unijno-indyjskich szybko oprzeć na nowych podstawach prawnych. Liderzy przyjęli zasadę: lepiej szybko ograniczone porozumienie, niż całościowa umowa, której przyjęcie może się przesunąć na “święte nigdy”.Czytaj także: #TydzieńwAzji. Indie odbudowują gospodarkę na pięciu filarach Po Japonii Indie są drugim państwem, z którym Unia ogłosiła porozumienie o wielowymiarowych połączeniach infrastrukturalnych, w zakresie zwanym connectivity. Wszechstronne Partnerstwo na rzecz Łączności (Comprehensive Connectivity Partnership – CCP), bo tak nazywa się inicjatywa, już teraz ma parę istotnych skutków w relacjach między UE a Indiami. Obniża znacząco pozataryfowe bariery w kilku segmentach, jak eksport produktów rolnych z Unii Europejskiej czy proces akceptacji przez Indie europejskich certyfikatów na sprzęt medyczny. Wkrótce może nadejść uznanie dyplomów z krajów UE oraz znaczne ułatwienia w świadczeniu usług prawnych.Z drugiej strony porozumienie tworzy platformę dla kapitału prywatnego, zachęcając go do inwestycji w połączenia infrastrukturalne, energetyczne czy cyfrowe. Co ciekawe, dotyczy ono zarówno przedsięwzięć w Indiach, jak i wspólnych inwestycji w państwach trzecich, w Azji i Afryce.Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, popularyzował w ostatnich latach w Polsce ideę Nowego Korzennego Szlaku, który w oparciu o współpracę Indii i UE byłby alternatywą dla chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku (BRI). Choć na razie trudno porównywać CCP do inicjatywy Pekinu, jasna jest ambicja inwestycji w infrastrukturę, które byłyby bardziej przyjazne dla środowiska, lepiej odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnych oraz miały bardziej przejrzyste zasady finansowania.Podjęcie negocjacji nad układami łączącymi Indie i Unię jest oczywiście obiecującym sygnałem. Warto jednak pamiętać, że od początku rozmów do wejścia w życie obszerniejszych porozumień gospodarczych, jak potencjalny układ o wolnym handlu, droga może być długa.Przypomnijmy, że Indie wycofały się niedawno na ostatniej prostej z porozumienia RCEP, mającego objąć państwa Azji Południowo-Wschodniej oraz ich kilku najważniejszych partnerów handlowych, w tym Chiny. Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii jest dla induskiego biznesu terytorium dużo mniej znanym. Przysłowiowy Bombaj, stolica gospodarcza Indii, nie będzie więc naciskać na porozumienie z Unią, a przy niekorzystnym zbiegu okoliczności – podobnie jak było to z RCEP – zablokuje układ.Czytaj także: # TydzieńwAzji. Dlaczego Indie nie przystąpiły do RCEP? Problemy mogą pojawić się też po stronie europejskiej. Obserwując losy ratyfikacji zawartego w ubiegłym roku porozumienia inwestycyjnego z Chinami (CAI) i powolne postępy rozmów o układach handlowych z Australią i Nową Zelandią, można spytać, czy umowa atrakcyjna dla Indii ma szansę zostać ratyfikowana przez Parlament Europejski?Przyjęcie w umowie wysokich standardów środowiskowych, ochrony pracowników i praw człowieka czy dyskutowany w Unii graniczny podatek węglowy mogą osłabić atrakcyjność układu dla Indusów. Brak mocnych zapisów w tych kwestiach może spowodować zaś odrzucenie umowy przez Parlament.Indie i UE są razem w stanie wpływać na normy ładu światowego, zwłaszcza w zakresie technologii cyfrowych, ochrony danych czy zasad wymiany międzynarodowej. Porozumienie handlowo-inwestycyjne, choćby ograniczone, jest w długotrwałym interesie obu stron.Możliwe trudności w negocjacjach i ratyfikacji powinny skłaniać do intensywnych rozmów, przy jednoczesnych konsultacjach z istotnymi partnerami społecznymi w Indiach i Europie.Warto działać szybko. Inaczej grozi nam utrata korzystnego momentu, w którym decydenci z obu stron są zainteresowani pogłębieniem współpracy. Ten handlowy pociąg może uciec po raz drugi, jak w latach 2007-2013, kiedy FTA było już negocjowane tylko po to, by rozmowy zawiesić. Nie powinniśmy tym razem pozwolić krótkoterminowym interesom którejś ze stron zdominować agendy rozmów.Gospodarka światowa jest obecnie w szczególnym momencie rekonfiguracji globalnych łańcuchów dostaw, ich skrócenia i dywersyfikacji. Szybkie zawarcie umowy, nawet z długimi okresami przejściowymi w niektórych obszarach sprawi, że UE i Indie mają większą szansę dostrzegać siebie nawzajem jako partnerów w tej globalnej rekonfiguracji.Z polskiego punktu widzenia zawarcie umów wydaje się również korzystne. Jednak we współpracy z biznesem i samorządami, decydenci w Warszawie powinni dokładnie zbadać, które obszary są priorytetami z polskiego punktu widzenia, a które wymagają dłuższych okresów przejściowych.Warto nagłośnić zasady porozumienia o połączeniach infrastrukturalnych (CCP), które potencjalnie otworzy nowe możliwości przed europejskim biznesem w Indiach oraz indyjskim w Unii. Brak szerszej akcji informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej może sprawić, że skorzystać będą mogły tylko największe firmy, dysponujące własnymi działami analitycznymi. Rynek indyjski, do którego drzwi coraz szerzej się uchylają, jest zbyt obiecujący, by go ignorować.