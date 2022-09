Uciekający Rosjanie porzucili w obwodzie charkowskim drogi sprzęt

Część rosyjskich jednostek w panice uciekła z wyzwalanych przez Ukrainę obszarów obwodu charkowskiego, porzucając bardzo wartościowy sprzęt, taki jak radar rozpoznania artyleryjskiego Zoopark – podało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Siły ukraińskie konsolidują swoją kontrolę nad nowo wyzwolonymi terenami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wojska rosyjskie w większości wycofały się już z obszaru na zachód od rzeki Oskoł - napisano w najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu.

Sposób, w jaki rosyjskie wojska wycofywały się w ubiegłym tygodniu przed ukraińską kontrofensywą, był różnorodny. Niektóre jednostki robiły to w stosunkowo kontrolowany sposób, ale część najwyraźniej uciekała w panice - oceniło ministerstwo.

Uciekający Rosjanie porzucili bardzo wartościowy sprzęt, który umożliwiał im prowadzenie wojny w oparciu o artylerię. Był to między innymi co najmniej jeden radar rozpoznania artyleryjskiego Zoopark oraz co najmniej jeden pojazd dowodzenia i kontroli artylerii 1V14. Ukazuje to dezorganizację w odwrocie części rosyjskich jednostek i najpewniej załamanie dowodzenia w niektórych miejscach - napisano.