Uciekł przed pandemią do Afryki, dziś zarabia w Tanzanii. Poznajcie Jacka Jaglińskiego

Afryka kusi wielu Polaków. Nie wszyscy wracają z tarczą. O tym, jak z powodzeniem zarabiać w tropikach i na co trzeba uważać, opowiada Rafałowi Kergerowi Jacek Jagliński, prezes Imperium in Omnia z Tanzanii.

Lew i donosy na policję

Warto także pamiętać, że Tanzania to kraj rozwijający się, a przeciętny Tanzańczyk żyje poniżej granicy ubóstwa. Oznacza to, że koszty pracy są bardzo niskie. Do tego Europejczyk wciąż ma tu przewagę.- U pracowników pokutuje mentalność niewolnicza, uważają że biały jest lepszy, że praca u niego jest lepsza a produkty które wytwarza mają lepszą jakość - dodaje Polak.Jak w każdym miejscu, także w Tanzanii są i zagrożenia.- Urzędnicy są bardzo uczuleni i testują białych; bywa, że wspólnicy, pracownicy zgłaszają tematy na tajną policję, która tam funkcjonuje. Więc dokumenty muszą być przejrzyste jak łza, bo możesz trafić do więzienia. Do tego w Tanzanii jest duże łapówkarstwo, każdy chce dostać dolę. Jak zapłacisz raz, zawsze będziesz płacił. Moim zdaniem nie warto wchodzić w spółki z Tanzańczykami, bo to oni mogą być źródłami donosu, żeby przejąć twoją firmę - przestrzega Jacek Jagliński.Sukces w Tanzanii można poznać po jednym zdarzeniu.- Jak ktoś spotka lwa, nie będąc na Safari i nic mu się nie stanie, to oznacza, że Tanzania go zaakceptowała - podsumowuje Jacek Jagliński.