Uczestniczka masowych demonstracji w Belgradzie dla PAP: Serbia należy do nas, nie polityków; nadszedł czas na zmiany

Władze muszą zrozumieć, że to państwo nie należy do nich, ale do nas i to nie oni decydują o nas, ale my o nich; w Serbii nie ma uczciwych wyborów, coraz mniej jest demokracji, dlatego zostały nam protesty – powiedziała w rozmowie z PAP 28-letnia Aleksandra, uczestniczka kilkudziesięciotysięcznych demonstracji organizowanych od początku maja w Belgradzie.

"Na początku protesty były formą przeżywania tragedii, wspólnej żałoby" - ocenił Jakub Bielamowicz, ekspert Instytutu Nowej Europy.

Protesty "Serbia przeciwko przemocy" zorganizowano w odpowiedzi na dwie strzelaniny z początku maja: w szkole w centrum Belgradu i dzień później we wsi w centralnej Serbii. W pierwszej z nich z rąk 13-latka zginęło 10 osób, natomiast druga, z udziałem 21-letniego mężczyzny, skutkowała ośmioma ofiarami śmiertelnymi. Obu sprawców schwytano krótko po dokonaniu zbrodni.

"To był i jest protest przeciwko przemocy sączonej w dużej mierze przez dwie telewizje prorządowe emitujące różne reality show - lokalne wersje +Big Brothera+. Programy te są pełne przemocy - pomiędzy mężczyznami, mężczyzn wobec kobiet - oraz wulgarności" - wyjaśnił rozmówca PAP.

Protestujący domagają się dymisji ministra spraw wewnętrznych Bratislava Gaszicia oraz szefa wywiadu Aleksandara Vulina, zmian w instytucji regulującej działalność serbskich mediów, zakazania działalności propagujących przemoc tabloidów i odebrania koncesji dwóm prorządowym telewizjom.

"Na antenie tych telewizji promuje się też zbrodniarzy wojennych. Do komentowania strzelanin zaproszono, na przykład, skazanego przez trybunał międzynarodowy Vojislava Szeszelja. W samej debacie publicznej dominuje mocno agresywny język używany wobec przeciwników politycznych i krytyków władzy" - zauważył analityk.

Uczestnicząca w demonstracjach od ich początku Aleksandra podkreśliła, że chociaż do wyjścia na ulicę skłoniły ją szok i żal wywołany dwiema tragediami, protesty z czasem nabrały dla niej samej i jej znajomych zupełnie innego znaczenia.

"Chcę lepszego życia tutaj, w Serbii; nie chce szukać go gdzieś indziej. To jest ten moment, kiedy coś się musi w końcu zmienić" - zaznaczyła 28-latka. "Wyszliśmy spontanicznie w proteście przeciwko przemocy. Te dwa wydarzenia to były wielkie tragedie, które nie pojawiły się przecież w próżni. Przyznaję, że wcześniej nie zwracałam na to tak wielkiej uwagi, ale teraz rozumiem, jakie konsekwencje może nieść wywoływana przez polityków wrogość, sianie strachu, agresja i nienawiść" - oznajmiła kobieta.

"To niestety nie jest nowość ani w Serbii, ani na świecie. Wiem też, jak postrzega się mój kraj za granicą, ale ten obraz to nie jest prawdziwa Serbia - ta prawdziwa jest na ulicach Belgradu i innych miast; to pokojowo domagający się zmian ludzie" - wyznała Aleksandra.

"Chociaż oficjalnie te wystąpienia nadal są określano jako +protesty przeciwko przemocy+, demonstracje stały się +protestami przeciwko Vucziciowi+. Najwidoczniej władze zaczęły przejawiać nerwowość, ale na razie nie widzę dla nich poważnego zagrożenia" - ocenił Bielamowicz.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić nazwał protesty "polityzacją tragedii", a ich uczestników "hienami i sępami". W trakcie demonstracji na drzwiach siedziby serbskiego rządu przyklejano naklejki: "Zamknięto z powodu braku kompetencji", "Zamknięto z powodu arogancji", "Zamknięto z powodu korupcji". Protestujący regularnie wzywają do dymisji prezydenta.

"Vuczić gra na czas. Czeka, aż protesty wygasną, w czym mogą mu pomóc wakacje. Demonstracje nie mają też - wystarczająco istotnego, by móc myśleć o trwałych przemianach - poparcia międzynarodowego. Vuczić ciągle postrzegany jest jako gwarant stabilności" - zauważył ekspert Instytutu Nowej Europy.

"Myślę też, że ważne jest to poczucie wspólnoty, które tutaj się buduje. Jedną sprawą jest zmiana władzy, drugą - zmiana samego społeczeństwa. Brakuje nam braterstwa, a tutaj je czuję" - przyznała 28-letnia demonstrantka.

W sobotę w Belgradzie i innych miastach Serbii protestujący wyjdą na ulice po raz ósmy.

Jakub Bawołek