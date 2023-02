UE: Afera korupcyjna: europosłowie EKR żądają informacji o podmiotach, które przygotowywały dla PE materiały informacyjne na temat Polski

Europosłowie PiS Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa oraz Joachim Brudziński wystosowali w środę pismo do przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) Juana Fernando Lopeza Aguilara, żądając ujawnienia, kto przygotowywał materiały informacyjne nt. Polski dla europarlamentu.

Inicjatorką listu była eurodeputowana Wiśniewska.

"Wszyscy jesteśmy zszokowani skandalem korupcyjnym w samym sercu parlamentu. Oczywiście wciąż trwają śledztwa, ale już teraz widzimy, że to, co zostało ujawnione, to jedynie wierzchołek góry lodowej" - napisali politycy zasiadający w komisji LIBE.

"Jesteśmy w szczególności zaniepokojeni, że jedną z ofiar skandalu mogła stać się Polska. Polska była przedmiotem licznych debat, wysłuchań, rezolucji i sprawozdań w komisji LIBE. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie, w duchu transparencji, informacji o podmiotach, które przygotowywały na potrzeby LIBE, odpłatnie i nieodpłatnie, różnego rodzaju materiały informacyjne. W szczególności jesteśmy zainteresowani, czy za którymkolwiek z tych podmiotów nie stał Pier Antonio Panzeri" - podkreślili.

Wyrazili też obawę, że członkowie komisji LIBE mogli opierać swoje poglądy na materiałach, które były inspirowane przez osoby ulegające korupcji ze strony niektórych państw trzecich w celu osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej.

"Ujawnienie przez Pana żądanych przez nas danych pozwoli na zbadanie tego wątku skandalicznej afery w Parlamencie" - zaznaczyli autorzy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz