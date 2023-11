UE: Ambasador Izraela przy Unii: widać erozję poparcia dla nas, bo Hamas wykorzystuje cywili jako żywe tarcze

Jak dotąd uzyskaliśmy silne wsparcie od Zachodu, ale zaczynamy widzieć jego erozję z powodu tego, co dzieje się w Gazie i dlatego, że Hamas wykorzystuje ludność cywilną jako żywą tarczę - powiedział we wtorek w wywiadzie dla portalu Politico ambasador Izraela przy Unii Europejskiej i NATO Haim Regev.

Izraelski dyplomata ostro zareagował na wezwania niektórych przywódców UE - przede wszystkim premiera Hiszpanii Pedro Sancheza - do zorganizowania konferencji pokojowej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. "To nie jest moment, żeby mówić o konferencji pokojowej. Jesteśmy teraz w stanie wojny z Hamasem i dopóki Hamas tam będzie, nie widzę żadnych perspektyw pokojowych" - powiedział Regev.

W podobnym tonie mówił też o pomyśle konferencji humanitarnej, która ma odbyć się 9 listopada w Paryżu z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Jak zaznaczył Regev, jego kraj nie został zaproszony na wydarzenie.

"Podobnie jak wielu, nie rozumiemy, co się tam wydarzy. Mamy tylko nadzieję, że nie przekształci się to w swego rodzaju antyizraelską platformę krytykującą Izrael i wzywającą do zawieszenia broni" - powiedział dyplomata.

Zasugerował też, że zachodni politycy wzywający do przerwania walk w Gazie - w tym Sanchez i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - "nieumyślnie działają na korzyść Hamasu".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz