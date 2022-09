UE: Ambasador Sadoś: jest polityczna determinacja, by przyjąć ósmy pakiet sankcji przeciwko Rosji

Jest polityczna determinacja, by przyjąć ósmy pakiet sankcji przeciwko Rosji - powiedział w piątek stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z pozostałych państw członkowskich, na którym nie udało się jednak uzgodnić przyjęcia tego pakietu. Dodał, że rozmowy mają techniczny charakter i celem jest zakończenie ich w poniedziałek.

"Wszystkie państwa członkowskie wypowiadają się jednym głosem, co do konieczności bardzo wyraźnego stanowiska Unii Europejskiej i co do konieczności przedstawienia tego stanowiska możliwie jak najszybciej. W toku dzisiejszych konsultacji udało nam się przeforsować dodatkowe elementy do tego pakietu sankcyjnego. Mówię tu w imieniu Polski, ale również grupy państw, które zaproponowały pewne rozwiązania do obecnego pakietu sankcyjnego. Udało nam się rozszerzyć liczbę towarów, produktów podwójnego zastosowania (objętych sankcjami). Polska i grupa innych państw podniosła kwestie ponownego wpisania na listy sankcyjne diamentów nieprzemysłowych oraz jednego z największych przedsiębiorstw eksportujących te diamenty z Rosji. Nie widzimy uzasadnienia dla robienia wyjątku dla jednego państwa członkowskiego czy wręcz jednego miasta w tym państwie członkowskim" - oświadczył Sadoś podczas spotkania z dziennikarzami.

"Bardzo zaawansowane są prace - i to jest pozytywna informacja - jeśli chodzi o ustanowienie maksymalnej ceny za rosyjską ropę transportowaną tankowcami. Udało się - Komisji, służbom prawnym Rady UE, państwom członkowskim - odpowiedzieć na pytania i wątpliwości formułowane przez państwa tzw. morskie, które posiadają rejestry czy firmy z flotyllami tankowców. Wprowadzenie limitu cenowego na ropę - czyli implementacja decyzji G7 - dziś wygląda znacznie lepiej, niż wyglądała 2 czy 3 dni temu" - dodał.

"Teraz spodziewamy się przygotowania zrewidowanych projektów aktów prawnych. Są to obszerne regulacje prawne, które musza być formułowane bardzo precyzyjnie. Naszym celem jest przyjęcie tych aktów prawnych na kolejnym posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli, które planowano na weekend, ale prawdopodobnie odbędzie się w poniedziałek rano" - zapowiedział polski dyplomata.

Dopytywany o konkretne zagadnienia, które spowalniają przyjęcie ósmego pakietu sankcyjnego, odparł: "Są problemy techniczne, które wymagają uściślenia. (...) Prace toczą się na szczeblu eksperckim i mają bardzo techniczny charakter. Na poziomie stałych przedstawicieli chcemy podtrzymać dobrą dynamikę rozmów. Myślę, że wszystkie koleżanki i koledzy są pod dużym wrażeniem agresywnych działań ze strony Rosji: gróźb, zbrodni wojennych, nielegalnych referendów, które zostały zrealizowane, pewnych decyzji, których spodziewamy się dzisiaj z Kremla (...)" - skonkludował Sadoś.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz