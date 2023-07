UE: Anna Zalewska pyta KE o przymusową relokację nielegalnych imigrantów w Unii

Eurodeputowana PiS Anna Zalewska wystosowała we wtorek pytanie do Komisji Europejskiej dotyczące przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów w UE. Polityk wnioskuje o wyjaśnienie sprzecznych sygnałów wysyłanych przez unijną komisarz ds. wewnętrznych Ylvę Johansson.

W interpelacji Zalewska przytoczyła dwie sprzeczne - jej zdaniem - wypowiedzi, których udzieliła Komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. 4 lipca powiedziała ona telewizji tvn24: "We wnioskach nie ma obowiązkowej relokacji, a biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy - jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami, Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności ze strony innych państw członkowskich.

Dzień później, podczas wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa, Johannson stwierdziła: "Solidarność jest obowiązkowa. Komisja ma narzędzia prawne, by zapewnić egzekwowanie nowego prawa migracyjnego. Te państwa, które nie zdecydują się na relokację, będą zobligowane do pewnych działań, np. do płacenia".

W związku z tym Anna Zalewska chce wiedzieć, jakie jest ostateczne stanowisko KE w tej kwestii i na jakiej podstawie prawnej oparte są wypowiedzi komisarz Johansson, skoro projekt Rozporządzenia w tej kwestii przyznaje prawo decyzji o wyłączeniu państwa z obowiązkowej relokacji Radzie UE. "Nie może tego zrobić ani Komisarz, ani Komisja Europejska" - podkreśliła Anna Zalewska.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz