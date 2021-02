UE będzie w marcu gościć 5. konferencję darczyńców na rzecz Syrii

Unia Europejska będzie gospodarzem 5. międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz Syrii w dniach 29-30 marca - poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska. Konferencja odbędzie się online ze względu na pandemię koronawirusa.

4. konferencja darczyńców na rzecz Syrii, organizowana przez UE i ONZ, odbyła się w czerwcu ubiegłego roku w Brukseli również w wirtualnym formacie. Udało się na niej zmobilizować pomoc dla Syryjczyków w kraju i dla syryjskich uchodźców w państwach sąsiednich na kwotę 4,9 mld euro na 2020 r. oraz uzyskać wieloletnie zobowiązania na poziomie blisko 2 mld euro na rok 2021 i później.

ONZ poszukuje funduszy na pomoc humanitarną na kilka najbliższych lat dla ponad 11 mln Syryjczyków, którzy potrzebują takiego wsparcia po prawie dekadzie wojny domowej.

Sytuacja w Syrii i w regionie jest bowiem nadal krytyczna: kryzys humanitarny, który zmusił miliony Syryjczyków do przesiedlenia lub do szukania schronienia w krajach sąsiedzkich takich jak Turcja, Liban czy Jordania (ok. 6 mln osób), teraz jeszcze bardziej się zaostrza z powodu pandemii Covid-19.

Tymczasem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że w poniedziałek co najmniej 26 syryjskich żołnierzy i członków proreżimowych milicji zostało zabitych w zasadzce bojowników Państwa Islamskiego (IS). Ta dżihadystyczna organizacja straciła z kolei 11 ludzi.

Dżihadyści, którzy nasilili ataki w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zastawili zasadzkę na syryjskie siły, które prowadziły operacje przeczesywania terenu na pustynnym obszarze w pobliżu miasta Al-Majadin w prowincji (muhafazie) Dajr az-Zaur - podało Syryjskie Obserwatorium, organizacja z siedzibą w Londynie.