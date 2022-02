UE: Bez dawki przypominającej cyfrowy certyfikat COVID ważny przez 9 miesięcy

Od wtorku w UE obowiązują regulacje, zgodnie z którymi po szczepieniu podstawowym przeciw koronawirusowi unijny cyfrowy certyfikat COVID jest ważny przez dziewięć miesięcy (270 dni) "do celów podróży wewnątrz UE", a nie jak wcześniej przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu jest wymagana dawka przypominająca.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli data pełnego szczepienia podstawowego (jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej lub drugą dawką w przypadku preparatu dwudawkowego) przypadnie po 1 lutego i minie od niego więcej niż 270 dni, to aplikacja mobilna używana do weryfikacji certyfikatu wskaże, że dokument wygasł. Aby go przedłużyć, potrzebne będzie szczepienie przypominające.

Po zastrzyku przypominającym ważność certyfikatu COVID zostanie przedłużona bez ustalonego limitu, ponieważ - jak podała Komisja Europejska - obecnie nie ma wystarczających informacji na temat czasu trwania ochrony przed Covid-19 po dawce wzmacniającej.

KE wskazuje, że wszystkie państwa członkowskie Unii powinny stosować nowe regulacje dotyczące podróżowania bez dodatkowych wymogów. Ostateczna decyzja należy jednak do stolic unijnych i jeśli uznają, że chcą wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy tłumacząc to trudną sytuacją pandemiczną, mogą to zrobić. Tak uczyniła m.in. Belgia, która skróciła ważność certyfikatu do pięciu miesięcy.

Z Brukseli Łukasz Osiński