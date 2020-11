UE: Biedroń dziękuje europosłom PO i PSL za poparcie dla rezolucji dot. aborcji

Europoseł Rober Biedroń (Wiosna), który był odpowiedzialny z ramienia grupy socjalistów w PE za prace nad projektem rezolucji dot. aborcji, podziękował na konferencji prasowej europosłom PO - PSL za poparcie dla niej. "To ważny moment dla milionów Polek" - powiedział w Brukseli na konferencji.

"Rezolucja wzywa inne kraje członkowskie do współpracy jeśli chodzi o pomoc - konkretną, realną - Polkom, gdy będą potrzebowały skorzystać z prawa do przerywania ciąży. Piekło kobiet, które trwa w Polsce, jest przyjmowane tutaj z wielkim zdziwieniem, z wielkim oburzeniem. Widać to po reakcji parlamentarzystów, widać to po tym, że większość grup podpisała się pod tą rezolucją" - powiedział Biedroń na konferencji prasowej w Brukseli.

Wskazał, że rezolucja jest historyczna, bo podpisały się pod nią także grupy, które były do tej pory uważane za "konserwatywne". "Chciałbym podziękować EPL, europosłom z PO i PSL, że są z nami po tej demokratycznej stronie, po stronie kobiet. To ważny moment dla milionów Polek. (...) Nie będziecie same w walce o swoje prawa. Jestem z tego bardzo dumny. Nie mogę się doczekać debaty i jutrzejszego głosowania" - zaznaczył.

Biedroń i europosłowie PO wzięli też w środę udział w manifestacji przed PE dot. orzeczenia TK dot. aborcji, które zorganizowało stowarzyszenie Polek mieszkających w Brukseli "Elles sans Frontieres".

Odbył się podczas niego happening "Nieme szaty królowej", w ramach którego pojawiło się dziesięć kobiet, ubranych w białe szaty, z wiankami na głowach. Organizatorzy protestu poinformowali, że w ten sposób osoby różnych zawodów, pochodzące z różnych grup społecznych, wyrażają "swój bunt przeciwko zamachowi na ich wolność", "jednocześnie żądając bezwarunkowego respektowania praw kobiet".

Z Brukseli Łukasz Osiński