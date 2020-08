UE: Borrell apeluje do Rosji, by nie interweniowała na Białorusi

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na piątkowej konferencji prasowej po konsultacjach ministrów spraw UE zagranicznych w Berlinie zaapelował do Rosji, by nie interweniowała na Białorusi oraz by "respektowała pragnienia i demokratyczne wybory" Białorusinów.

Borrell odniósł się do czwartkowej wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że w Rosji sformowana została rezerwa spośród funkcjonariuszy organów ochrony prawa, która w razie konieczności może być wysłana na Białoruś.

"Słyszałem wiele razy, że Moskwa uznaje, iż to, co się dzieje na Białorusi, jest jej sprawą wewnętrzną i nie chce ona ingerencji zewnętrznej. Zakładam, że dotyczy to również jej samej" - oznajmił szef dyplomacji UE.

Putin przekazał w czwartek, że prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka poprosił go o "sformowanie pewnej rezerwy z funkcjonariuszy organów ochrony prawa", i że on spełnił tę prośbę.

"Jednak umówiliśmy się też, że ta rezerwa nie będzie wykorzystywana dopóty, dopóki sytuacja nie będzie wymykać się spod kontroli i dopóki elementy ekstremistyczne, zasłaniając się hasłami politycznymi, nie przekroczą określonych granic i nie zaczną po prostu rozboju" - powiedział Putin.

Rosyjski prezydent zauważył, że w umowie o Państwie Związkowym Rosji i Białorusi oraz w ramach Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym istnieją zapisy głoszące, że państwa członkowskie powinny udzielać sobie pomocy "w obronie suwerenności, granic zewnętrznych i w obronie stabilności".