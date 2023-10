UE: Borrell chce przerwy humanitarnej w konflikcie Izrael-Hamas, aby dostarczyć pomoc do Strefy Gazy

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell przyłączył się w poniedziałek do wezwań do wstrzymania konfliktu między Izraelem, a palestyńskim Hamasem w celu umożliwienia większych dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Władze Izraela informowały wcześniej,. że jest to możliwe tylko w zamian za uwolnienie wszystkich uprowadzonych.

"Teraz najważniejsze jest, aby pomoc humanitarna trafiła do Gazy" - powiedział Borrell przed posiedzeniem unijnej Rady ds. Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu (FAC).

MSZ RP podało, że w posiedzeniu FAC weźmie udział szef dyplomacji Polski Zbigniew Rau.

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE mają odnieść się do apelu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o przerwę w działaniach militarnych w celu umożliwienia dostaw znacznie większej pomocy humanitarnej dla palestyńskiej ludności cywilnej.

"Nie mogę przewidzieć wyniku spotkania, ale z pewnością jest to coś, co ministrowie będą musieli przedyskutować. Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych bardzo o to prosił" - wskazał Hiszpan.

"Osobiście uważam, że potrzebna jest przerwa humanitarna, aby umożliwić napływ i dystrybucję pomocy humanitarnej" - oświadczył.

Zapowiadana przez prezydenta USA Joe Bidena zgoda Izraela na "ciągłą pomoc humanitarną" dla Strefy Gazy doprowadzi sytuację do punktu wyjścia - ocenił w nocy z niedzieli na poniedziałek minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gewir na platformie X (d. Twitter).

"Pomoc humanitarna tylko w zamian za uwolnienie wszystkich uprowadzonych!" - wezwał szef izraelskiego resortu bezpieczeństwa. "Każde porozumienie w sprawie +ciągłej pomocy dla Gazy+, które nie obejmuje uwolnienia wszystkich naszych uprowadzonych, jest kontynuacją koncepcji, która doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy" - zauważył Ben-Gewir, lider skrajnie prawicowej partii Ocma Jehudit (hebr. Żydowska Siła), wchodzącej w skład bloku Religijny Syjonizm.

Prezydent Biden poinformował w niedzielę po rozmowie z premierem Benjaminem Netanjahu, że Izrael zgodził się na przepuszczanie do Strefy Gazy "ciągłej pomocy" humanitarnej.

W sobotę przez granicę przejechało 20 ciężarówek, a kolejnych 15 pokonało ją w niedzielę.

W Strefie Gazy nadal znajduje się 212 cywilnych zakładników, porwanych przez terrorystyczną organizację Hamas 7 października. Po ich uprowadzeniu Izrael przestał dostarczać do Strefy elektryczność, żywność oraz wodę, zapowiadając przywrócenie dostaw po uwolnieniu uprowadzonych.

Z Brukseli Łukasz Osiński