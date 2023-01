UE: Borrell: Europa gotowa do dostarczenia Ukrainie ciężkich czołgów

Niektóre kraje europejskie są gotowe, by wysłać na Ukrainę czołgi ciężkie - powiedział w piątek szef dyplomacji UE Josep Borrell, dodając, że ma nadzieję, iż decyzja o ich przekazaniu zapadnie podczas rozmów ministrów obrony w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech.

Przywódcy NATO i ministrowie obrony z około 50 krajów spotkali się w piątek w Ramstein, by rozmawiać o dostawach sprzętu wojskowego na Ukrainę.

Pytaniem otwartym pozostaje, czy Niemcy zezwolą na reeksport na Ukrainę czołgów Leopard 2, które są używane przez armie w całej Europie.

"To jest dyskusja, która odbędzie się dzisiaj w Ramstein, gdzie UE będzie reprezentowana. Musimy dać Ukrainie broń niezbędną nie tylko do odparcia (agresji), co właśnie robimy, ale także do odzyskania zajętego terytorium" - powiedział dziennikarzom w Madrycie Josep Borrell, cytowany przez Reuters.

"Myślę, że Ukraina potrzebuje broni i czołgów ciężkich, o które prosiła, a niektóre kraje europejskie są gotowe jej dostarczyć i mam nadzieję, że taka decyzja zostanie podjęta" - dodał.

Ukraina oświadczyła, że na piątkowym spotkaniu oczekuje stanowczych decyzji ze strony NATO i innych krajów, ostrzegając, że Rosja stara się nasilić działania wojenne.

Z Ramstein Łukasz Osiński