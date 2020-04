UE: Borrell „głęboko żałuje” decyzji Trumpa o wycofaniu z finansowania WHO

Szef dyplomacji UE Josep Borrell skrytykował w środę decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nazwał ją "nieuzasadnioną" i podkreślił, że "głęboko nad nią ubolewa".

"Głęboko ubolewam nad decyzją Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu finansowania dla WHO. Nie ma powodu, by uzasadniać ten krok w chwili, gdy ich wysiłki (WHO - PAP) są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Borrell na Twitterze.

Trump we wtorek ogłosił decyzję o wstrzymaniu płacenia składek na organizację, zarzucając WHO błędy kosztujące życie "wielu ludzi". Pieniądze mają być wstrzymane do czasu wyjaśnienia roli organizacji w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Wcześniej prezydent USA oskarżał tę oenzetowską agencję o sprzyjanie Chinom.

Stany Zjednoczone mają największy udział w finansowaniu WHO. W tym roku USA miały przekazać na Światową Organizację Zdrowia blisko 116 mln dolarów.

Z Brukseli Łukasz Osiński