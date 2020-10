UE: Borrell ma nadzieję, że sankcje powstrzymają białoruskie władze od przemocy

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma nadzieję, że sankcje powstrzymają białoruskie władze od dalszego stosowania przemocy oraz przekonają do uwolnienia wszystkich bezprawnie przetrzymywanych osób, w tym więźniów politycznych

Borrell podkreślił, że UE przyjęła jednogłośnie sankcje wobec 40 białoruskich urzędników odpowiedzialnych za represje i zastraszanie pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy w następstwie wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 r., a także za fałszowanie wyborów.

"Jest to silny sygnał poparcia UE dla demokratycznego prawa Białorusinów do wyboru swojego prezydenta w drodze wolnych i uczciwych wyborów, a także naszego potępienia represji i przemocy wobec osób korzystających ze swoich podstawowych praw. Jest to również silny sygnał, że UE przestrzega swoich wartości demokracji i praw człowieka i jest gotowa ich bronić na całym świecie. Ciągłe poważne naruszenia praw człowieka i fałszowanie wyborów wiążą się z kosztami" - wskazał.

Wyraził nadzieję, że sankcje te zachęcą białoruskie władze do powstrzymania się od dalszej przemocy, do uwolnienia wszystkich bezprawnie przetrzymywanych osób, w tym więźniów politycznych, do rozpoczęcia dokładnego śledztwa w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń i nadużyć oraz do zaangażowania się w autentyczny i pluralistyczny dialog z opozycją z myślą o znalezieniu pokojowego wyjścia z obecnego kryzysu.

"UE będzie nadal uważnie śledzić rozwój wydarzeń na Białorusi" - podsumował, dodając, że UE jest gotowa nałożyć dodatkowe środki ograniczające, jeśli sytuacja się nie poprawi.

Unia Europejska w piątek formalnie przyjęła sankcje wobec przedstawicieli władz Białorusi za fałszowanie wyborów i represje wobec protestujących. Stało się to w procedurze pisemnej po tym, gdy w czwartek późnym wieczorem na szczycie UE porozumieli się w tej sprawie unijni liderzy. Zakładają one zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów.

Na liście sankcyjnej, jak informował wcześniej szef Rady Europejskiej Charles Michel, nie ma Alaksandra Łukaszenki.

Szefowa KE Ursula von der Leyen po pierwszym dniu szczytu wyraziła zadowolenie z decyzji o wdrożeniu sankcji białoruskich. Przekonywała, że nie będzie żadnego zrozumienia dla osób, które pacyfikowały pokojowe protesty na Białorusi oraz przyczyniły się do sfałszowania wyborów prezydenckich w tym kraju.

Z Brukseli Łukasz Osiński