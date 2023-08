UE: Borrell: obecność wojskowa Rosji w Abchazji i Osetii Płd. to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań podjętych przez Kreml

Minęło 15 lat od wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej. Potępiamy stałą obecność wojskową Rosji w Abchazji i Osetii Płd. Jest to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań podjętych przez Rosję na mocy porozumienia z 12 sierpnia 2008 roku zawartego za pośrednictwem UE - napisał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w rocznicę napaści Rosji na Gruzję.

"Społeczności lokalne nadal cierpią z powodu wyzwań humanitarnych i naruszeń praw człowieka, w tym z powodu ograniczeń swobody przemieszczania się i nielegalnych zatrzymań. Utrzymują się przeszkody dla osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców w powrocie do miejsca pochodzenia" - wskazał Borrell.

Jak dodał, Unia Europejska była w pełni zaangażowana w wysiłki zmierzające do zakończenia konfliktu. "Wzywamy wszystkich uczestników do konstruktywnego zaangażowania się w dyskusje w celu osiągnięcia pełnej realizacji sześciopunktowego porozumienia z 12 sierpnia 2008 roku. Podkreślamy również prawo uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych do wyboru trwałego rozwiązania, w tym dobrowolnego, bezpiecznego i godnego powrotu" - napisał szef dyplomacji UE.

Do stabilizacji sytuacji w zakresie bezpieczeństwa przyczyniła się - jego zdaniem - również stała obecność Misji Obserwacyjnej UE (EUMM Georgia) z ponad 200 obserwatorami cywilnymi.

"Z mandatem przedłużonym ponownie do grudnia 2024 roku EUMM pozostaje jedyną międzynarodową misją w terenie, która ma ułatwiać bezpieczne i normalne życie społecznościom lokalnym mieszkającym po obu stronach granic administracyjnych z Abchazją i Osetią Południową. Unia Europejska ponownie potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego zaangażowania w wysiłki na rzecz stabilizacji i rozwiązania konfliktów w Gruzji oraz potwierdza swoje zdecydowane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową" - podsumował Borrell.

W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku Rosja napadła na Gruzję. Konflikt rozpoczął się po serii osetyjsko-rosyjskich prowokacji. W efekcie wojny, która trwała pięć dni, Rosja zablokowała przystąpienie Gruzji do NATO i doprowadziła do utraty przez Tbilisi kontroli nad separatystycznymi republikami Osetii Południowej i Abchazji.

Z Brukseli Łukasz Osiński