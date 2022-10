UE: Borrell wzywa Białoruś do powtrzymania się od agresji wobec Ukrainy; o reakcję apelowała Polska

Szef dyplomacji UE Josep Borrell wezwał władze białoruskie do powstrzymania się od dalszego angażowania Białorusi w agresję wobec Ukrainy. Hiszpan rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą na temat poniedziałkowych ataków rakietowych Rosji.

Borrell w oświadczeniu podkreślił, że UE zdaje sobie sprawę, że białoruski rząd fałszywie oskarżył Ukrainę - która jest ofiarą, a nie agresorem - o rzekome planowanie ataku na terytorium Białorusi.

W związku z zapowiedzią Łukaszenki o rozmieszczeniu wspólnej białorusko-rosyjskiej regionalnej grupy wojsk, wezwał władze białoruskie do powstrzymania się od dalszego angażowania Białorusi w agresję, a w szczególności do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania terytorium Białorusi do ataków na ukraińskich cywilów.

Borrell w rozmowie z Kułebą potępił ataki Rosji na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w kilkunastu ukraińskich miastach i regionach, w tym w centrum Kijowa.

"Są to barbarzyńskie i tchórzliwe ataki na czysto cywilną infrastrukturę, w tym domy, ulice, parki, place zabaw i inne miejsca publiczne, wymierzone w niewinnych cywilów w drodze do pracy i szkoły w porannym ruchu ulicznym" - napisał w oświadczeniu.

Wysoki przedstawiciel UE złożył kondolencje rodzinom ofiar rosyjskich ataków rakietowych i narodowi ukraińskiemu.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś zwrócił się w niedzielę do instytucji unijnych - Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - by przestrzegły Białoruś przed prowokacjami względem Ukrainy.

Białoruś wysłała notę dyplomatyczną do Kijowa, wzywając Ukrainę do zaprzestania względem niej prowokacji. Z informacji PAP wynika, że zdaniem Polski to dowód na to, że presja Rosji na Mińsk rośnie i białoruska nota może być elementem prowokacji, której ostatecznym celem byłoby zmuszenie Białorusi do wysłania wojsk na Ukrainę.

Jej celem - jak uważają polscy dyplomaci - może być także ściągnięcie części ukraińskich wojsk nad granicę z Białorusią.

"W obawie o eskalację ze strony Mińska w niedzielę Stały Przedstawiciel Polski przy UE zwrócił się do instytucji europejskich o przekazanie ostrzeżenia Białorusinom, żeby nie podejmowali żadnych prowokacyjnych działań względem Kijowa" - powiedziało PAP źródło unijne.

Polska chciała, aby instytucje unijne wydały pilne oświadczenia, informujące Białoruś, że jakiekolwiek jej bezpośrednie zaangażowanie w wojnę natychmiast uruchomi kolejny, poważny pakiet sankcji ze strony UE.

Informacja została też przekazana ambasadorom przy UE pozostałych 26 państw członkowskich.

Z Brukseli Łukasz Osiński

