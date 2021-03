UE: Brukselska wywiadownia krytykuje niemieckie plany wykorzystania unijnych środków na odbudowę

Brukselska wywiadownia gospodarcza Eurointelligence krytykuje niemieckie plany wykorzystania środków z funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Plany Niemiec mogą nie tylko opóźnić wypłatę środków, ale wręcz podważyć sens istnienia tego mechanizmu - uważają analitycy.

"Coraz więcej burzowych chmur nad funduszem odbudowy UE. Istnieją obawy, że wypłata środków unijnych z funduszu Next Generation będzie opóźniona. Niektóre państwa członkowskie szybko wskazały palcem UE, ponieważ naciska ona na rządy, aby wdrożyły reformy gospodarcze przed otrzymaniem pieniędzy, zgodnie z zestawem zaleceń dla poszczególnych krajów opublikowanych w maju ubiegłego roku. Ale w przypadku niektórych z tych krajów problem leży trochę bliżej" - pisze w opublikowanej w piątek analizie Eurointelligence.

Wywiadownia wskazuje przede wszystkim Niemcy, które zgodnie z planami powinny otrzymać 22 mld euro. UE nalegała w przypadku tego kraju na ambitne reformy obejmujące inwestycje publiczne w nowe budownictwo mieszkaniowe, zieloną i cyfrową infrastrukturę, z naciskiem na zrównoważony transport, edukację i badania oraz rozwój. Poprawa cyfryzacji usług publicznych była kluczowym obszarem reform zalecanym przez Unię.

"Problem polega na tym, że niemiecki rząd dąży co prawda do podjęcia nowych projektów inwestycyjnych, ale większość wydatków z funduszu odbudowy - około 75 proc. - została przeznaczona na projekty, które były już zaplanowane przed wybuchem pandemii" - konstatuje wywiadownia. Innymi słowy, jak stwierdził europoseł niemieckich Zielonych Sven Giegold, zacytowany przez Eurointelligence: "Niemcy próbują zapłacić unijnymi pieniędzmi za to, co rząd w innym przypadku sfinansowałby własnymi obligacjami i co nie przyniesie żadnego wzrostu innowacyjności".

Według analityków źle wykorzystane pieniądze w połączeniu z kiepskim zarządzaniem kampanią szczepionkową mogą trwale zaszkodzić reputacji UE.

"Udane wdrożenie funduszu odbudowy ma absolutnie kluczowe znaczenie (...), jeśli ma stać się stałym (...) programem inwestycyjnym. Ale jeśli pieniądze zostaną roztrwonione na podstępną księgowość i +kiełbasę wyborczą+ (w RFN odbędą się w tym roku wybory do Bundestagu - PAP), to ta ścieżka zostanie porzucona" - prognozuje Eurointelligence.

