UE: Brukselski sąd: AstraZeneca ma dostarczyć UE 50 mln dawek szczepionki do 27 września

AstraZeneca została zobowiązana w piątek przez sąd w Brukseli do dostarczenia krajom Unii Europejskiej 50 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19. Proces szwedzko-brytyjskiemu koncernowi wytoczyła Komisja Europejska i 27 państw UE za opóźnienia w dostawach.

Sąd w Brukseli nakazał firmie AstraZeneca pilne dostarczenie 50 milionów dawek szczepionki do 27 września 2021 r. - zgodnie z następującym harmonogramem: 15 milionów dawek do 26 lipca do godz. 9.00, 20 milionów dawek do 23 sierpnia, 15 milionów dawek na dzień 27 września.

W przypadku nieprzestrzegania tych terminów, AstraZeneca będzie musiała zapłacić karę w wysokości 10 euro za każdą niedostarczoną dawkę.