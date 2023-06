UE: Były premier Silvio Berlusconi, powtarzał, że został zmuszony do rezygnacji z funkcji szefa rządu w wyniku "spisku UE"

Zmarły w poniedziałek, w wieku 86 lat, były premier Włoch, Silvio Berlusconi, powtarzał, że został zmuszony do rezygnacji z funkcji szefa rządu w 2011 roku w wyniku "spisku UE". Jest wiele poszlak wskazujących, że znany ze skłonności do koloryzowania polityk, akurat w tym przypadku nie przesadzał.

W 2014 roku ukazała się książka byłego sekretarza skarbu USA Timothy'ego Geithnera, w której potwierdził on "teorię spiskową" Berlusconiego.

"Tej jesieni (w 2011 roku) kilku europejskich urzędników zwróciło się do nas z planem odsunięcia od władzy włoskiego premiera Silvio Berlusconiego; chcieli, żebyśmy odmówili wsparcia pożyczek MFW dla Włoch, dopóki on nie odejdzie" - napisał Geithner.

"Powiedzieliśmy prezydentowi (Barackowi Obamie) o tej zaskakującej propozycji, ale chociaż lepsze przywództwo w Europie byłoby pomocne, nie mogliśmy zaangażować się w taki plan" - wyznał, dodając, że odpowiedział nie wymienionym z nazwisk przedstawicielom UE: "Nie możemy mieć jego krwi na rękach".

Silvio Berlusconi podał się do dymisji z funkcji premiera Włoch w listopadzie 2011 r. po miesiącach napięć na rynkach finansowych, które wywołały obawy, że inwestorzy mogą odmówić zakupu włoskich obligacji, doprowadzając trzecią co do wielkości gospodarkę strefy euro do bankructwa i rozbijając wspólną walutę. Włoski przywódca dawał do zrozumienia, że jego kraj może być zmuszony do wystąpienia ze strefy euro.

Książka Geithnera potwierdzała tylko to, co Berlusconi powtarzał od pewnego czasu: miał on stać się ofiarą spisku, na którego czele stał m.in. ówczesny prezydent Włoch Giorgio Napolitano i następca na stanowisku premiera, były komisarz europejski Mario Monti.

Amerykański dziennikarz Alan Friedman, w tym samym - 2014 roku - ujawnił więcej szczegółów związanych z upadkiem rządu Berlusconiego. W swojej książce "Zabić Lamparta" (to przydomek Berlusconiego), opartej na wywiadach z m.in. z Mario Montim i Romano Prodim, potwierdził on nie tylko to, że prezydent Napolitano prowadził tajne konsultacje nt. usunięcia Berlusconiego z Montim, ale także z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym.

Praktycznego efektu dla Berlusconiego te publikacje jednak nie miały, poza takim, że mógł powiedzieć: "a nie mówiłem?"

Lata, które nastąpiły po utracie urzędu, spędził częściowo poza polityką - po tym, jak został skazany za oszustwa podatkowe. Jego gwiazda systematycznie bladła, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, ale też dlatego, że miał wyrazistych konkurentów - przywódcę prawicowej Ligi, Matteo Salviniego i obecną konserwatywną premier, Giorgię Meloni.

W 2019 roku, mając 82 lata, Berlusconi zdecydował się wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Był to ostatni skok "Lamparta" - próba powrotu do wielkiej polityki. Mimo ciągłego prowokowania prorosyjskimi i antyukraińskimi wypowiedziami, był tolerowany we frakcji EPL, jako potencjalny "łącznik" z Giorgią Meloni, z którą jego centroprawicowa partia, Forza Italia, współrządzi obecnie we Włoszech. Co ciekawe, troje niemieckich europosłów (Daniel Freund z frakcji Zielonych, socjaldemokratka Katarina Barley i liberał Moritz Koerner) próbowali wywierać presję na Silvio Berlusconiego, by uniemożliwić powstanie tego rządu. Wysłali oni list do szefa frakcji EPL Manfred Webera, w którym domagali się usunięcia Włocha z grupy, jeśli nie wycofa on poparcia dla Meloni.

Można przypuszczać, że taki list jedynie wzmocnił poparcie Berlusconiego dla rządu. Był on bowiem znany z alergicznej wręcz niechęci do Niemców, wielokrotnie publicznie okazując lekceważenie dla Angeli Merkel, oskarżając ich o negowanie zbrodni II wojny światowej i mówiąc, że były przewodniczący PE Martin Schulz sprawdziłby się w roli kapo w obozie koncentracyjnym.

