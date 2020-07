UE: Były szef gabinetu Tuska zostanie dyrektorem w Radzie Europejskiej

Piotr Serafin, były szef gabinetu Donalda Tuska, w czasach gdy ten był przewodniczącym Rady Europejskiej, zostanie dyrektorem odpowiedzialnym za transport, telekomunikację i energię w Radzie UE - dowiedziała się PAP z dwóch niezależnych źródeł w Brukseli.

Serafin, który w czasie, gdy Tusk był premierem, pełnił funkcję ministra ds. europejskich, będzie pracował w dyrekcji generalnej ds. Środowiska, Edukacji, Transportu i Energii Rady.

Obecnie dyrektorem generalnym tego pionu jest Polak Jarosław Pietras. Będzie on pełnił swoją funkcję do końca września, po czym odejdzie na emeryturę. Jego miejsce zajmie dotychczasowy stały przedstawiciel Słowacji przy UE Peter Javorczik. Były doradca Tuska, który według źródeł PAP ma wrócić do pracy w Radzie od września, będzie pracował pod jego kierownictwem.

Tusk po odejściu ze stanowiska szefa Rady Europejskiej "osierocił" część swoich współpracowników. Do Europejskiej Partii Ludowej (EPL) zabrał jedynie towarzyszącego mu od lat byłego rzecznika w jego rządzie Pawła Grasia i jeszcze dwie współpracowniczki.

Serafin, który przez pięć lat pełnił bardzo ważną funkcję szefa gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, nie znalazł się w EPL i na kilka miesięcy zniknął.

Jego kariera zaczęła się 1998 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), gdzie w 2004 r. objął stanowisko dyrektora departamentu analiz i strategii.

Po wchłonięciu UKIE przez MSZ został na krótko w 2010 r. wiceszefem resortu, by w tym samym roku przenieść się do Brukseli na stanowisko szefa gabinetu komisarza ds. budżetu Janusza Lewandowskiego.

Zrezygnował jednak z europejskiej kariery i w 2012 r. wrócił do kraju, by zostać ministrem ds. europejskich. To on doradzał Tuskowi podczas poprzednich negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu UE. Serafin przyczynił się również do tego, że Tusk objął stanowisko szefa Rady Europejskiej.

Sekretariat Generalny Rady zatrudnia 3024 osób - urzędników, pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych. Budżet instytucji, w której będzie pracował Serafin, skupiającej ministrów i przedstawicieli państw członkowskich niższego szczebla Rady UE oraz Rady Europejskiej, w ramach której spotykają się unijni liderzy, wynosi w 2020 r. 590,6 mln euro. Ponad 60 proc. tej kwoty to koszty pracowników.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka