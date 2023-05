UE: Były szef włoskiej dyplomacji Di Maio został specjalnym przedstawicielem Unii ds. Zatoki Perskiej; włoski senator uważa, że to zły wybór

Rada UE mianowała w poniedziałek byłego ministra spraw zagranicznych Włoch i byłego lidera Ruchu Pięciu Gwiazd Luigiego Di Maio na nowoutworzone stanowisko specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. regionu Zatoki Perskiej - poinformowała szwedzka prezydencja w Radzie. Przedstawiciele włoskich partii obecnej koalicji rządowej uważają, że Di Maio to zły wybór.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wystąpił z inicjatywą utworzenia stanowiska specjalnego przedstawiciela w lipcu 2022 roku. Uzasadnił to koniecznością zachowania bliskich kontaktów z krajami Zatoki Perskiej po tym, jak UE zdecydowała się ograniczyć swoją zależność od rosyjskich dostaw energii. Di Maio był faworytem Borrella, który w liście do 27 państw Unii przekonywał, że były minister "ma niezbędny do pełnienia tej roli profil polityczny na szczeblu międzynarodowym" oraz że "jego rozległe kontakty z krajami Zatoki Perskiej pozwolą mu na interakcję z zainteresowanymi stronami na odpowiednim szczeblu".

Opinii tej nie podzielają przedstawiciele włoskich partii tworzących obecnie koalicję rządową. Jedną z nich przytoczył pod koniec kwietnia brukselski portal informacyjny Euractiv: senator Maurizio Gasparri z Forza Italia powiedział, że Di Maio jest "rażąco nieadekwatny" do pełnienia tej roli, ponieważ "brakuje mu elementarnych podstaw kulturowych, nie zna historii, geografii, powiązań; nie jest w stanie odróżnić jednego kraju od drugiego".

Di Maio ma objąć stanowisko na początkowy okres 21 miesięcy, począwszy od 1 czerwca 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz