UE: Covid-19 pogorszył dostęp do leków w Europie

Epidemia koronawirusa uwypukliła i pogorszyła już wcześniej występujący problem dotyczący dostaw ważnych lekarstw w Europie. Unijni ministrowie zdrowia zgodzili się we wtorek, że muszą współpracować, by zapewnić dostęp do medykamentów.

"Pandemia koronawirusa pokazała nam bardziej niż kiedykolwiek, że musimy opracować nową strategię farmaceutyczną UE, aby zapewnić przystępność cenową, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo dostaw. Musimy mieć możliwości produkcji leków w UE i zapewniać obywatelom i szpitalom dostęp do podstawowych leków przez cały czas" - podkreśliła we wtorek unijna komisarz ds. zdrowia Stela Kiriakidu.

KE przekazała na początku kwietnia krajom UE rekomendacje w sprawie dostępu do leków podczas pandemii koronawirusa. Zaproponowała m.in. wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków, w przypadku których istnieje ryzyko niedoborów.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie chorwacka prezydencja zarówno Kiriakidu, jak i szef Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi zwracali uwagę na znaczenie wczesnego wykrywania niedoborów i zwiększonej produkcji w UE, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw leków na rynku wewnętrznym.

Podczas dyskusji ministrów zdrowia podkreślano, że rozprzestrzenianie się Covid-19 ogromnie obciąża systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich i że ważne jest dalsze zacieśnianie współpracy między nimi i Komisją Europejską w celu zapewnienia dostępności i przystępności cenowej leków.

Ryzyko niedoborów wynika przede wszystkim ze wzrostu popytu na leki stosowane w szpitalnym leczeniu pacjentów z koronawirusem. Pewną rolę odgrywa także gromadzenie zapasów przez obywateli, zwiększony popyt na eksperymentalne leki przeciwko koronawirusowi, wprowadzanie w UE i poza nią środków protekcjonistycznych, takich jak zakazy wywozu i gromadzenie zapasów krajowych oraz bariery transportowe między krajami.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka